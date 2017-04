Bobo Vieri ha raccontato i segreti delle sue relazioni ad Alessandro Cattelan. Durante il programma E poi c’è Cattelan l’ex attaccante di Inter, Juve e Milan ha svelato alcuni dei suoi numerosi flirt, in una riedizione del Bomber Advisor già svolto l’anno scorso. In tono molto scherzoso Vieri ha racconto a un divertito Cattelan – entrambi hanno trattenuto a fatica le risate – diversi aspetti poco conosciuti dei suoi numerosi flirt.

Bobo Vieri non ha fatto i nomi delle sue amanti passate. Alessandro Cattelan mostrava una foto di una delle sue ex, solo a lui e coperta al pubblico, e l’attaccante svelava ogni volta un aneddoto divertente. Una delle sue passate amanti aveva l’abitudine di portare la frusta per colpirlo sul sedere durante i loro rapporti sessuali, proposito osteggiato da Vieri che è scoppiato a ridere ricordando come sia più volte scappato. Un’altra donna con cui ha avuto una relazione invece si arrabbiava se un rapporto non durava almeno 3, 4 ore, e Vieri si sforzava di non deluderla sessualmente per non suscitarne l’ira. Una sua ex invece era molto formosa, e ogni volta che l’approcciava aveva l’abitudine di appoggiare i seni su di lui. Dettagli rigorosamente anonimi: nessuna identità delle amanti è stata svelata, e anzi in un paio di casi Bobo Vieri ha smentito di aver avuto una storia con la donna mostratagli da Alessandro Cattelan.