«Lo Stato non c’è più, giro con la pistola». Il Csm convoca il giudice

Si aggrava al Consiglio Superiore della Magistratura la posizione di Angelo Mascolo, il giudice di Treviso che prima in una lettera ad alcuni quotidiani veneti e poi in alcune interviste ha affermato che lo Stato «non è più in condizioni di garantire la sicurezza dei cittadini, anzi semplicemente non c’è più». «D’ora in poi faccio da me: quando esco di casa mi metto in tasca la pistola», sono state le sue parole.

CMS CONVOCA IL GIUDICE CHE VA IN GIRO CON PISTOLA

La Prima Commissione del Csm, presieduta dal laico del Pd Giuseppe Fanfani, ha aperto nei confronti del giudice la procedura di trasferimento d’ufficio per incompatibilità e ha disposto non solo la sua convocazione, perché si possa difendere, ma anche quella del presidente del tribunale Aurelio Gatto e del prefetto di Treviso Laura Lega. Le audizioni di Gatto e Treviso sono state fissate per la prossima settimana. La data dell’interrogatorio di Mascolo non sarebbe stata ancora decisa.

(Foto da archivio Ansa)