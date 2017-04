“Borderline”: il video che racconta l’autolesionismo tra i giovani (e aiuta) | VIDEO

“Borderline” è il nuovo pezzo del rapper lowolow (dall’album Redenzione) che parla del disturbo dell’autolesionismo tra i giovani.

«Ho un pubblico molto giovane e ho deciso di usare uno storytelling per parlare di un disturbo grave al giorno d’oggi delle ragazze adolescenti, l’autolesionismo – ha spiegato lowlow a webl0g – Non si possono giudicare le persone senza conoscerle ma ho scritto questa canzone per parlare della finzione, della noia, della disinformazione che ci circonda». Il video è diretto da Yuri Santurri & Daniele Tofani per Trilathera.

In collaborazione con il Telefono Azzurro, la clip termina con un invito ai ragazzi che soffrono come Lara ad affrontare la loro sofferenza. L’associazione lancia il numero 1.96.96 o la possibilità di chattare sul sito www.azzurro.it.