Come realizzare un giardino, se non avete un giardino

Se la vostra voglia di primavera si è dovuta scontrare con un meteo non sempre clemente in tutte le zone d’Italia, potreste provare a portare un po’ di primavera in casa vostra realizzando un giardino in una tazza da sfoggiare come soprammobile.

Basta seguire i passaggi descritti sull’articolo uscito sul portale di moda, beauty e fai da te, WeGirls.

Diy: come realizzare un giardino in tazza Un diy facile e veloce per realizzare un giardino in tazza con i cactus. Chiunque in casa ha delle tazze da colazione inutilizzate, chiuse nella credenza . Avete mai pensato ad utilizzarle come porta-vaso per le piante? Molto in voga negli ultimi anni sono i cosiddetti Terrarium, ovvero composizioni di piante all’interno di ampolle o vasi in vetro. Il risultato ottenuto è veramente originale, nonchè perfetti come complementi d’arredo. Si possono ottenere delle composizioni del genere utilizzando anche delle tazze (le classiche capienti che contengono il latte) e i cactus, che, come sappiamo, non necessitano di particolari cure ed attenzioni. Ma vediamo come realizzare un giardino in tazza Occorrente Tazza da latte

Sassolini o ghiaia

Cactus

Sabbia colorata e decorativa

Un pezzo di cartoncino

Acqua

Terriccio per piante grasse (particolarmente drenante)

Miniature di funghetti, animali, casette Dolcetti in fimo o resina Procedimento Creiamo uno stato di sassolini o ghiaia alla base della tazza. Questo permetterà all’acqua dell’innaffiatura, di non ristagnare . Ora procediamo con lo strato di terriccio per piante grasse (facilmente reperibile nei negozi di giardinaggio). Con l’aiuto del pezzo di cartoncino, estraiamo delicatamente dal vasetto il nostro piccolo cactus. Scaviamo una buca nella terra contenuta nella tazza e adagiamoci dentro la piantina. Dato che si tratta di un cactus, onde evitare di pungerci, teniamolo avvolto col pezzo di cartone fino a che non sarà inserito per bene nel terriccio. Aggiungiamone altra, se necessario, ed innaffiamo leggermente (sarà sufficiente una mezza tazzina da caffè). Cospargete con della sabbia colorata (reperibile nei negozi di bricolage ed hobbystica), in modo da coprire il terriccio. E poi arriva la parte più divertente e fantasiosa: decorate l’interno della vostra tazza come preferite. In siti come Aliexpress , digitando “terrarium figurines” , vi compariranno una serie di miniature di animali, case, piante e così via proprio per realizzare i Terrarium. Se invece avete buona manualità col Fimo, potete sempre creare voi quello che più vi piace da inserire all’interno delle composizioni.

Eccoli finiti Le cure Vanno posizionati, ovviamente, alla luce. Anche dentro casa resistono bene, l’importante che abbiano la giusta esposizione. Innaffiateli ogni quindici giorni, ed è consigliabile farlo aiutandovi con una siringa, puntata alla base del cactus. In questo modo non rovinerete la composizione nel tempo.

