Cos’è la Strada delle Fiabe, ovviamente c’entrano i Fratelli Grimm

Jacob Ludwing Karl Grimm e suo fratello Wilhelm Karl Grimm sono gli inventori delle più celebri fiabe che siano mai state scritte: da Cenerentola a Hansel e Gretel passando per Cappuccetto Rosso e Biancaneve. Dalle loro fiabe sono stati tratti diversi cartoni animati, film (I fratelli Grimm e l’incantevole strega) e persino serie tv (Grimm e C’era una volta).

Se avete in programma di visitare la Germania e siete alla ricerca di qualche spunto particolare che esuli dalle solite mete cittadine, potreste prendere in considerazione la Strada delle Fiabe e scoprire i luoghi che hanno ispirato le fiabe dei due linguisti tedeschi.

L’articolo è stato pubblicato sul sito Vologratis.

La Strada delle Fiabe: cosa visitare in Germania sulle tracce dei fratelli Grimm

La Strada delle Fiabe (Märchenstraße) è un percorso di 664 chilometri che taglia in due la Germania. Partendo da Hanau e arrivando a Brema, si possono visitare tutti i luoghi che hanno ispirato le celebri fiabe dei fratelli Grimm.

Il percorso è molto articolato e tocca grandi città e piccoli paesi. Io ho raccolto le località principali. Si parte per un

On the road lungo la Strada delle Fiabe!

Sei pronto?

Hanau e Steinau an der Straße

Queste due località della Strada delle Fiabe sono degli ottimi punti di partenza. La prima è la città natale dei fratelli Grimm, la seconda il luogo dove sono cresciuti. In quest’ultima oggi c’è un interessante museo a loro dedicato.

Schwalmstadt

Tra i paesi da fiaba non poteva mancare Schwalmstadt, la città di Cappuccetto Rosso. Qui, come in molte altre località, si organizzano spesso eventi a tema e rappresentazioni. Se la visiti, non perdere i quartieri antichi di Treysa e Ziegenhain.

Christenberg

Christenberg è un piccolo paese non distante da Marburg, dove i fratelli Grimm hanno compiuto gli studi universitari. In questa cittadina dalle case a graticcio è ambientata la storia di Hänsel e Gretel.

Trendelburg

In questa località si trova la torre di Raperonzolo. Oggi viene spesso usata per eventi e manifestazioni a tema, ma può vantare anche una splendida vista sulla foresta di Reinhardswald.

Castello di Sababurg

Questo luogo ha ispirato la versione tedesca de La Bella Addormentata (quella francese è stata invece ispirata dal Castello di Ussé, in Francia). La struttura, risalente al 1334, sorge vicino alla foresta di Reinhardswald, una meraviglia naturale. Se hai un po’ di tempo non perdere Kassel, a pochi chilometri da qui.

Oberweser

Oberweser ha ispirato non una, ma due fiabe dei fratelli Grimm: Biancaneve e i sette nani e Il gatto con gli stivali. Non appena si raggiunge questa località non si possono non notare i numerosi boschi che la circondano. Sembrano davvero usciti da una fiaba.

Burg Polle

Questo castello è una delle tappe meno note, ma ha ispirato la versione tedesca di Cenerentola. La struttura è di epoca rinascimentale e si affaccia sul fiume Weser regalando uno splendido panorama. Per le vie del centro di Polle, con le loro case a graticcio, vengono spesso allestite rappresentazioni estive dedicate alla ragazza dalla scarpetta di cristallo.

Hameln

Hameln è la città de Il pifferaio magico, colui che riuscì a liberare le vie invase dai topi. Questa fiaba ha le sue radici in una leggenda medievale alla quale gli abitanti sono molto legati. Oggi è possibile vedere non solo una fontana dedicata al pifferaio, ma anche la sua presunta casa. La storia, durante la bella stagione, viene messa in scena ogni domenica per le vie del centro.

Brema

Quando si pensa a Brema, spesso si pensa proprio alla fiaba dei fratelli Grimm I musicanti di Brema. Proprio nella piazza principale, Marktplatz, si trova un monumento in bronzo dedicato agli animali protagonisti. Da non perdere anche il quartiere più caratteristico, il medievale Schnoor.

Ora che sai quali luoghi non perdere lungo la Strada delle Fiabe sei pronto a partire? Buon viaggio!