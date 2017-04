Alì Listi Maman è un legale di Palermo che si era candidato col Movimento 5 Stelle per le prossime comunali. Alì Listi Maman, un giovane di origini africane, era stato uno dei vincitori delle comunarie indette per comporre la lista a supporto del candidato sindaco Ugo Forello. Il giovane legale ha però deciso di ritirarsi dalle elezioni, non candidandosi più, ed esprimendo tutta la sua delusione verso il M5S in una nota pubblicata su Facebook, intitolata Avevo un sogno…

A nulla è valso l’entusiasmo e la partecipazione che hanno accompagnato la presentazione delle mie proposte, frutto di tanto lavoro e dedizione e che considero valide e ragionate – scrive su Fb Ali Listi Maman – Non voglio entrare nel merito, in questo mio particolare momento di dispiacere, degli episodi e dei particolari accaduti che mi hanno fatto maturare il dissenso che con dolore sto manifestando, ma desidero esprimere tutta la mia delusione per un Movimento che di fatto mi ha emarginato, ignorando il contributo possibile offerto con le mie proposte e mostrando un sostanziale disinteresse verso un mio fattivo coinvolgimento nel programma politico da presentare ai cittadini palermitani. Un programma politico che necessariamente, specie per una città piena di problemi come Palermo, deve rivelarsi innovativo e articolato in proposte precise e fattibili e che, a poco più di due mesi dal voto, paradossalmente non c’è, ridotto e sostituito in slogan banali e di debole significato

Il ritiro di Alì Listi Maman è stato ripreso da numerose testate, e sulla pagina Facebook di Palermo Today, come si può notare da questo screnshot, sono stati indirizzati insulti razzisti molto pesanti nei confronti del giovane legale

Alcuni commenti sono insulti razzisti irripetibili, altri invece appaiono dettati dalla rabbia contro un candidato che ha messo in difficoltà il M5S. “Ogni scusa è buona per screditare il M5S ma ormai solo i boccaloni credono alle illazioni di regime pilotate dai poteri forti”. Un altro lo insulta: “Ma vai a cag… e vatti a fare prendere in giro dal Pd”. Alì Listi Maman era uno dei candidati simbolo del M5S a Palermo, per il suo impegno per l’integrazione e l’accoglienza dimostrati in precedenza nella comunità della città siciliana.