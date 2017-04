Vladimir Luxuria ha preso in giro Simone Susinna per la scarsa virilità dimostrata con Malena. La relazione tra il modello e l’attrice hard di origini pugliesi è stata oggetto di una accesa discussione in studio durante la puntata dell’Isola dei Famosi. Simone Susinna ha infatti dovuto parlare del suo legame dopo aver nominato Malena, sorprendendo tutto il pubblico in studio. Alessia Marcuzzi lo ha incalzato sui motivi di questa scelta, e Simone Susinna si è giustificato parlando di una strategia di nomination personale. La spiegazione del modello, che nega ancora di aver avuto un legame sentimentale con l’attrice, non ha però convinto Alessia Marcuzzi così come Vladimir Luxuria. L’opinionista ha ironizzato in modp piuttosto pesante su Simone Susinna, sottolineando di esser più virile di lui,

Simone, stai giocando in modo disonesto. Malena ti ha detto cosa prova, tu non l’hai mai allontanata e ci hai dormito assieme per due mesi e ora ti permetti pure a nominarla? Stai giocando con i suoi sentimenti e questo non si fa. Sai cosa ti dico? Che io sono più uomo di te.

Alessia Marcuzzi ha rimproverato Simone Susinna per la nomination di Malena, dicendo che non può giocare coi sentimenti dell’attrice se li conosce come sembra. Il modello ha confermato parzialmente il legame nato sull’Isola dei Famosi, anche se i due non sono mai stati una coppia, pur avendo avuto qualche momento di intimità colto anche dalle telecamere. In nomination per l’ingresso in finale sono entrati proprio Malena e Simone Susinna: i telespettatori decideranno chi dei due arriverà all’ultimo appuntamento della trasmissione, in cui ci sarà la sfida con Raz Degan, Nancy Coppola e la rientrata Eva Grimaldi. I commenti ironici di Vladimir Luxuria su Simone Susinna e Malena sono stati criticati da molti commentatori sui social media. Il pubblico tifa per l’attrice hard, ma le affermazioni di Luxuria non son state apprezzate lo stesso.

Foto copertina: screenshot del profilo Facebook dell’Isola dei Famosi