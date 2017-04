Sabrina Ferilli incinta a 52 anni? Il sospetto dopo le foto di Diva e Donna

In assenza di una smentita ufficiale prendono corpo le voci che vogliono Sabrina Ferilli incinta a 52 anni. A rilanciare il sospetto sono nuove foto dell’attrice e conduttrice romana pubblicate dal settimanale Diva e Donna. La Ferilli nelle immagini, a passeggio nelle vie di Roma, ha un pancino definito «sospetto» e forme morbide.

SABRINA FERILLI INCINTA A 52 ANNI?

È stata immortalata mentre parla con un farmacista per poi raggiungere il suo compagno Flavio Cattaneo, manager ed direttore generale Rai. Per Sabrina sarebbe il primo figlio, per Cattaneo invece (che ha avuto due figli dalla prima moglie Cristina) il terzo. Di recente nel corso della trasmissione di Raitre condotta da Fabo Fazio ‘Che tempo che fa’, a proposito di una eventuale gravidanza, lei aveva risposto scherzando.

(Foto pubblicate dal settimanale Diva e Donna)