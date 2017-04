L’ultima di Amazon: acquisti online in contanti. Senza carte e conto in banca

Novità dagli Usa per i clienti Amazon. L’azienda americana ha lanciato un nuovo servizio per facilitare gli acquisti online delle persone che non hanno un conto in banca e non sono in possesso di carte di credito o debito. Il servizio si chiama ‘Amazon Cash’ e permette di ricaricare con contanti il proprio credito Amazon presso 10mila punti vendita fisici.

AMAZON CASH, ACQUISTI ONLINE IN CONTANTI E SENZA CARTE

L’idea non è avveniristica come altri progetti di Amazon (si pensi alle consegne con i droni) ma punta a intercettare una fetta ancora più grande di consumatori: quelli che non hanno un conto corrente e non dispongono di carte di credito e debito per effettuare acquisti sul web. Secondo dati della Federal Deposit Insurance Corporation riportati da Cnet News si tratta del 7% delle famiglia statunitensi.

(Foto da archivio Ansa. Credit: Ina Fassbender / dpa)