Italiani emigrati, ogni anno in fuga più di 100mila: il record tra gli over 40

Gli ultimi dati Istat ed Eurostat rielaborati dal Centro Studi segnalano nuovi record di italiani emigrati all’estero. Il numero di espatriati è sensibilmente aumentato rispetto a dieci anni fa. E il boom di fughe dai confini nazionali riguarda tutte le fasce di età, soprattutto quella degli over 40. Ne parla oggi Repubblica in un articolo a firma di Filippo Santelli.

ITALIANI EMIGRATI, BOOM DI ‘EXPAT’ TRA GLI OVER 40

Secondo l’Istituto nazionale di statistica nel 2016 (è una stima) si sarebbero trasferiti in terra straniera ben 115mila persone. Non si stratta solo di professionisti o imprenditori, ma anche di lavoratori meno qualificati, che se ne vanno in Cina, America Latina o Paesi del Golfo. Ad emigrare di più sono i giovani, studenti o laureati. Ma la crescita riguarda anche gli italiani tra i 40 e i 50 anni. Tra il 2008 e il 2014, secondo il Cna, sarebbero raddoppiati da 7.700 a 14.300. E la percentuale di persone con titolo di studio alta è doppia rispetto alla media nazionale. Diverse le destinazioni:

Meno Londra e Berlino, calamite per 20enni. Più geografie fuori dal raggio Ryanair, ma ad alto potenziale di crescita, come Cina o Sudamerica. O Paesi alla ricerca di competenze professionali pronte. Ai nostri medici e ingegneri sia la Germania che i Paesi del Golfo offrono ponti (e stipendi) d’oro. Un flusso di persone istruite, il 31% è laureato, il doppio della media nazionale. Un esodo scattato con la crisi, ma che, nota la Cna, aumenta anche ora che l’Italia ha ritrovato una (mini) crescita: «Non c’entra più la congiuntura, è il nuovo standard».

Tra 2008 e 2014 il numero degli ‘expat’ di 15-29 anni sarebbe aumentato del 64%. Sarebbero invece aumentati del 50,2% gli emigrati di 30-39 anni. Addirittura +84,6% per gli espatriati di 40-49 anni e +56,6% per la fascia 50-63 anni.

(Foto: ANSA / GIORGIO BENVENUTI)