OROSCOPO MENSILE

Aprile 2017

PESCI

Se penso al cielo dei Pesci in questo periodo, mi viene in mente un bellissimo cantiere, dove fervono importanti lavori di ristrutturazione che tra breve giungeranno al termine. Dalla metà del 2015, infatti, nel tuo cielo è in atto un importante consolidamento delle strutture portanti: hai lavorato per rinforzare le basi e le fondamenta del lavoro e per costruire un nuovo senso di sicurezza e di autonomia. Si avvicina il momento di smontare le impalcature e inaugurare questo nuovo edificio di certezze e di soddisfazioni, svelando al mondo una nuova immagine personale più matura e più a fuoco.

In campo professionale, prosegue un’importante fase di preparazione. Questo vale soprattutto per i molti nati del segno che sognano di fare un grande salto, ma sentono che i tempi non sono ancora maturi. Sei cambiato molto in questi anni di “cantiere”, e una delle trasformazioni più preziose e profonde riguarda il tuo rapporto con il realismo degli obiettivi e con la concretezza delle strategie. Sappiamo bene che l’immaginazione e la fantasia creativa fanno parte del tuo “corredo” astrologico di base, ma negli ultimi tempi hai imparato a supportarlo anche con un maggiore senso pratico e con una nuova capacità di pianificare bene le tue mosse.

Questi temi (realismo, concretezza, strategia) rappresentano la trama del cielo di aprile. Soprattutto chi sta meditando un cambiamento, può sfruttare questo cielo per prendere bene la mira, per comprendere l’esatta direzione dei propri desideri di cambiamento e, se occorre, aggiustare il tiro rispetto ai piani iniziali. Non solo: il cielo di aprile aiuta a affinare il proprio know-how, a rafforzare una rete di contatti e di collaborazione, a consolidare una base economica, e a costruire il giusto trampolino per spiccare un salto senza incertezze o pentimenti. Per i Pesciolini più giovani, questo è periodo di esami finali o di discussione della tesi di laurea, ma se ci pensi la radice simbolica è la stessa: è una fase di preparazione e di creazione di una base forte e di fondamenta solide sulle quali costruire un nuovo capitolo di vita, fatto di crescita e di nuove soddisfazioni. Per alcuni, il grande cambiamento da attuare in autunno consiste in una nuova attività da svolgere in società con altre persone, e ad aprile è tempo di scegliere i giusti soci e di mettere nero su bianco gli accordi: non è più tempo di “come viene, viene”. L’approssimazione istintiva in passato ti ha fatto prendere troppe fregature: ora è tempo di “patti chiari e amicizia lunga”.

Ma ad aprile, nel tuo cantiere si lavora anche ad altri temi fondamentali, come l’autostima e consapevolezza del tuo valore e dei tuoi diritti. Questo cielo primaverile ti spinge, infatti, ad interrogarti su quale sia la reale natura del tuo talento. Per molti, infatti, questa è una fase di sperimentazione: cosa mi piace fare davvero? Cosa mi riesce meglio? C’è chi si sta mettendo alla prova in un nuovo ruolo o in un lavoro totalmente differente da ciò che faceva in passato, o chi si cimenta in un hobby che nel medio termine potrebbe diventare qualcosa di più. Il consiglio, naturalmente, è di “osservarsi”, perché aprile è un mese che può svelare un interessante lato inedito del tuo talento e, ancora una volta, rafforzare le fondamenta del tuo nuovo edificio. Più in generale, questo inizio di primavera aiuta a costruire una base di più solida auto-consapevolezza: “so chi sono, cosa so fare, cosa voglio ottenere, su quali strumenti posso contare… sono pronto!”. Una nuova frontiera, più realista e matura, di autostima e di amor proprio è il motore che riattiva la tua macchina e le permette di avviarsi nella giusta direzione.

E, naturalmente, ad aprile anche il cantiere dell’amore è in pieno fermento. Molte coppie sono alle prese con l’organizzazione di un importante evento che avrà luogo dopo l’estate. Per altre, invece, i lavori in corso riguardano l’arrivo di un figlio. Nei mesi scorsi, ci sono stati molti «falsi allarmi», ritardi che avevano fatto ben sperare ma che poi sono svaniti come bolle di sapone. Questo invece è il cielo giusto – fertile e generoso – per consacrare un amore e allargare la famiglia. Altre ancora hanno trascorso gli ultimi tempi in cerca di una nuova casa, del giusto mutuo, o tentando di vendere la propria. Ad aprile tutti i tasselli vanno al proprio posto, le varie condizioni s’incastrano nel modo giusto e si comincia a parlare di trasloco. Guardando il valore simbolico delle cose, si stanno ponendo le basi per una nuova felicità di coppia, consacrata dalla solennità di un «sì», benedetta dall’emozione di un figlio, ospitata nella giusta casa. Anche i cuori solitari, con Venere nel segno, hanno un bel daffare! La seconda metà è la più generosa d’incontri, soprattutto nel weekend del 22 e 23.

Insomma, mi perdonerai se in quest’oroscopo ho ripetuto più volte la frase “porre le basi”, ma volevo sottolineare con la giusta enfasi questo concetto. L’ho fatto perché dopo un 2016 di de-costruzione, sei finalmente entrato nel vivo di questo 2017 di ri-costruzione, che ti consente di spiccare un balzo in una nuova vita. L’anno scorso hai perso moltissimi punti di riferimento e messo in discussione alcune tue capacità… ora è tempo di scoprirne altre, affinarle e trovare le giuste strategie per metterle a frutto. Anche se molti nati del segno non se ne rendono ancora conto fino in fondo, ciò che lo scorso anno ti ha tolto, questo nuovo anno saprà restituirti con gli interessi da qui ad ottobre! Avanti!