OROSCOPO MENSILE

Aprile 2017

SAGITTARIO

Bentornata grinta vitale, bentornata energia creativa! Era ora, dopo un mese di marzo faticoso e pesante! Ad aprile, il Sole percorre i gradi dell’Ariete e illumina la Quinta casa, l’area del tuo oroscopo che rappresenta proprio la vitalità e il desiderio di benessere, che diventano un po’ la “bandiera” di questo periodo di ripresa.

Il tuo cielo si rianima e si accende di un potente desiderio di rilanciare le cose e di “rivoluzionare” la tua vita. Hai bisogno di novità, vuoi sorprenderti ed essere sorpreso. Vuoi smuovere la routine e reinventarla. La Quinta tappa del tuo “giro intorno all’anno”, quella che percorri ad aprile, è una delle più belle e stimolanti fasi del viaggio e parla a gran voce di espressione personale. “Espressione” significa fare in modo che la nostra vita “ci somigli”. Significa che le nostre attività personali e lavorative rispecchiano esattamente ciò che siamo dentro e consentono alla nostra immagine interiore di esprimersi e prendere forma nel mondo esterno. Per banale che possa sembrare, è forse l’obiettivo più importante, al quale tutti noi “lavoriamo” costantemente. E in questa fase dell’anno potresti sentire più forte che mai la chiamata a “fare cose” (uso volutamente questa formula così generica) in grado di esprimere al meglio il tuo talento, i tuoi desideri e le tue aspirazioni.

E lo fai “a ragion veduta”, perché paragonato allo scorso anno, questo Sagittario 2017 è più forte e strutturato, ha una posizione lavorativa più solida che gli consente di chiedere o di osare di più. Ora ti puoi finalmente permettere di guardare le cose in una prospettiva più ampia. Il 2016, infatti, è stato un anno “giocato in difesa”, trascorso in una trincea d’impegni e difficoltà, anche perché molti nati del segno hanno dovuto rimediare a errori e distrazioni del passato e non c’era grande margine per un azzardo. Ora il cielo ha una fisionomia diversa e consente di “giocare in attacco”, di ritrovare ambizione e piano prospettico di nuovi traguardi, di recuperare motivazione e coraggio e di smuovere ciò che non funziona, costi quel che costi. Se c’è un problema economico in azienda, una vertenza/ azione legale, o più in generale se stai aspettando una risposta di lavoro per un aumento o una promozione, non hai paura di smuovere le acque, e sei disposto a trovare strategie e soluzioni alternative pur di ottenere ciò che vuoi. Giovedì 6 è una giornata formidabile per proporsi o presentare una richiesta importante. Dal 21, l’opposizione di Marte alza la posta in gioco: può creare qualche momento di tensione con un capo o referente di lavoro, ma a questo punto non molli più la presa. E fai bene, perché entro l’estate questo «braccio di ferro» darà buone soddisfazioni.

La parte centrale del mese è forse quella più interessante, perché dal 12 al 16 aprile il Sole si congiunge a Urano (pianeta delle “sorprese”) nella Quinta casa della creatività: questo significa possibili proposte e occasioni a sorpresa, o soluzioni originali per sbloccare una situazione impallata. Ma significa anche intuizioni vincenti, idee geniali e creative per un progetto o un’attività da sviluppare nei prossimi mesi. Le sorprese possono riguardare una conferma o una risposta che attendevi da qualche tempo e nella quale ormai non credevi più, o fornire un’occasione imprevista per cambiare strada per chi non si rispecchia più nel lavoro di sempre e sente bisogno di aria nuova.

Aprile è un mese importante anche per trovare soluzioni originali a problemi o attriti con soci e collaboratori, soprattutto dal 21 aprile, quando Marte entrerà in opposizione dai Gemelli e punterà il riflettore sulle problematiche nei rapporti interpersonali. Anche qui, sotto questo cielo così forte e “decisionista”, se ci sono problemi ormai cronici, si arriva ad un bivio: o si “aggiustano” radicalmente le cose, o si cambiano collaboratori.

Il cielo dell’amore potrebbe risentire ancora di qualche strascico di tensione. Dal 3 aprile, infatti, Venere torna nella zona di “quadratura” che ha già percorso a gennaio. Per queste ragioni, alcune tensioni di coppia già affrontate in questo periodo potrebbero riemergere ora. No panic: salvo rari casi, non si parla di crisi. Piuttosto, può trattarsi di qualche difficoltà riguardante la casa (una compravendita, un trasferimento), di una fastidiosa interferenza della famiglia d’origine di uno dei due, o più genericamente della gestione del ménage familiare che, tra spese e rapporti con parenti, al momento richiede più presenza e impegno.

Anche i cuori solitari, a marzo più spavaldi e sospinti dal vento di passione del trigono di Venere, adesso potrebbero tirare il freno a mano. Le storie più recenti incontrano il banco di prova dei primi dubbi, e le nuove conoscenze sono coltivate nell’incertezza. A questo punto, però, ti domando: «A cosa sei disposto a rinunciare per amore?». Se la tua risposta è “tutto” (o comunque “a molte cose”), ti confido un segreto: non devi rinunciare a nulla. È importante che in questo periodo tu accolga questa nuova consapevolezza. Spesso, infatti, in passato hai rischiato di boicottare un nuovo amore per paura di dover mettere da parte le tue priorità personali, o per timore di esserne ferito/a o tradito/a. Questo nuovo Sagittario 2.0 del 2017, al contrario, sta imparando ad andare incontro all’amore con una diversa sicurezza in se stesso: non per necessità, ma per desiderio, senza rinunciare alla centralità dei propri progetti di crescita personale.

Dal 21, come dicevo, l’opposizione di Marte dai Gemelli punta un riflettore sulle dinamiche di coppia. Per chi vive una relazione a metà, con una persona sfuggente o impegnata, arriva il momento di “inchiodare” l’altro alle responsabilità di una posizione più definita. O se, al contrario, sei tu a vivere una crisi e/o una relazione “parallela”, potresti avvertire il desiderio/bisogno di voltare le carte e prendere il toro per le corna. Nell’uno o nell’altro caso, Marte nella casa delle relazioni stimola a rimboccarsi le maniche e agire. E questo, come dicevamo, è un po’ il tema che fa da sfondo a tutto il mese di aprile: intervenire sulle “cose” che costellano la tua vita personale, professionale e affettiva, e modificarle affinché possano esprimere ciò che sei e desideri realmente. “Perché io valgo”, (si) dice il Sagittario in questo clima di rinascita, “e in una vita che non mi somiglia, non ci sto più”. E dice bene.