OROSCOPO MENSILE

Aprile 2017

SCORPIONE

Aprile per il lavoro è un mese un po’ faticoso. Il Sole transita, infatti, nella Sesta casa, l’area dell’oroscopo che rappresenta proprio la spinta che serve a mandare avanti le cose, a sbloccare ciò che si è arenato e tenere il passo con impegni e scadenze. E’ quella fase del tuo “giro intorno all’anno” che ti spinge a cercare di mettere ordine e trovare la giusta organizzazione delle cose, per creare fondamenta in grado di sostenere i tuoi progetti.

Ci sono poi molti nati del segno che fremono per un cambiamento, che vogliono dare una sterzata alla propria vita ma che ancora non hanno messo esattamente a fuoco come, dove e quando. L’appuntamento con i grandi cambiamenti per lo Scorpione è fissato per ottobre, quando Giove entrerà nel segno e darà inizio alla vera rinascita (se vuoi approfondire questo importante appuntamento, LEGGI QUA le Previsioni 2017). Ad aprile, però, inizia un periodo molto favorevole per porre le basi di questi cambiamenti da attuare in autunno: per chiarirsi le idee, per prendere bene la mira ma anche per allargare la cerchia dei contatti. Per chi medita un trasferimento in un’altra città o un salto in un diverso lavoro, questo periodo consente di iniziare a “misurare il campo di gioco” e comprendere le regole di un nuovo mondo. Studiare la situazione, confrontarsi con chi già vive una certa realtà, approfondire le regole di funzionamento di un settore, cercare una sistemazione in una nuova città, stabilire nuovi contatti e alleanze, sono tutti possibili passi di questa fase che può essere considerata il necessario “setup” di un grande passo da compiere dopo l’estate.

E’ importante chiarirsi bene le idee e non agire spinti dalla fretta, tentando di bruciare le tappe per insofferenza verso un vecchio lavoro. Aprile, infatti, è un mese che costellato da un certo nervosismo: c’è la sensazione di pedalare su una cyclette sconnessa dal manto stradale, di stancarsi e di non arrivare mai alla meta. In alcuni, questo crea una certa confusione: è come se in questo periodo qualsiasi cambiamento ti andasse bene, pur di non restare fermo in una stasi che ti ha stancato. Per questo motivo ho iniziato il tuo oroscopo sottolineando che, invece, è importante mettere ordine, chiarirsi le idee e studiare bene la situazione anziché mandare tutti al diavolo e cambiare strada per reazione.

Fino al 21 aprile, Marte in opposizione continua a sfidare la tua pazienza. Ci sono risposte che tardano ad arrivare, trattative o iniziative che stentano ad andare in porto, o complicazioni nel rapporto con un capo o un collaboratore. Occorre muoversi con prudenza, valutare bene le situazioni e soppesare le parole, perché la voglia di mandare tutto all’aria è forte. Ti consiglio di attendere e osservare, se serve facendo anche buon viso a cattivo gioco, perché entro breve molte situazioni si definiranno positivamente e molte cose saranno più chiare.

Quella che risente maggiormente dell’opposizione di Marte, naturalmente, è l’area dei rapporti interpersonali e degli “accordi” con gli altri. Ogni volta che c’è un transito di opposizione, c’è sempre da trovare il giusto contemperamento tra due opposte posizione, la tua e quella dell’altro. Come in ogni “contratto”, ciascuna delle parti vuole qualcosa alle proprie condizioni, ciascuna delle parti potrebbe trovarsi a dover ridimensionare le proprie aspettative proprio perché per raggiungere un accordo occorre tenere in considerazione anche quelle dell’altro. Quello che posso consigliarti in questo periodo è di essere lungimirante: se rinunciare a “1” oggi può portarti “10” domani, fallo. Se lavori in una struttura aziendale, con l’opposizione di Marte potresti fare fatica ad attivare un progetto perché la decisione non dipende unicamente da te, o rischiare di perdere un’occasione perché il tuo capo non ci crede quanto ci credi tu. Anche qui, la chiave di volta è non irrigidirsi ma mediare, ammorbidire le posizione, cercare di accorciare le distanze.

Per la stessa ragione, le azioni legali, le vertenze, gli scontri più delicati devono essere gestiti tramite intermediari, perché si rischia di essere meno lucidi e lanciare messaggi «distorti» e non del tutto comprensibili. Dal 21 Marte lascia l’opposizione, e inizia un periodo che ti consente di vedere e affrontare le questioni in maniera più chiara. Chi è riuscito a tenere in vita un progetto o a non far saltare una trattativa, può sbloccare le cose e raggiungere accordi soddisfacenti.

Anche in amore si potrebbe respirare lo stesso clima di confusione/irritazione. In certi casi, la “colpa” è solamente di qualche muso lungo che ti porti a casa del lavoro. Il consiglio è sempre lo stesso: non prendere decisioni avventate, perché questo cielo “agitato” può indirizzarti verso scelte di cui potresti poi pentirti. Se vivi una storia clandestina, o una relazione con un partner che non ha intenzione di impegnarsi sul serio, in questo periodo potresti chiedere maggiori certezze, slanci definitivi, ma forse neanche tu sai esattamente cosa desideri. Osserva, affronta il quotidiano e ascoltati senza cadere nella trappola dell’impazienza. E di clandestinità si parla anche tra le coppie in crisi: Venere in retromarcia e Marte in opposizione favoriscono, infatti, la voglia di amare e di evadere verso altre braccia. Attenzione, però, perché il prossimo mese c’è un momento d’importante confronto e non è il caso di affrontarlo con la «coscienza sporca». Le storie che nascono in questo periodo sono passionali, intriganti, anche se veleggia un certo clima di diffidenza. Le sfide ti piacciono, lo so benissimo, ma occhio a seduttori professionisti e corteggiatori seriali. Le coppie più recenti proseguono il loro cammino di scoperta, anche se sanno che ci sono alcune difficoltà che prima o poi andranno affrontate.

Insomma, stai girando la boa di un periodo faticoso e ti avvii verso la parte migliore e più fortunata di quest’anno. Da ottobre avrai un cielo magnifico che ti accompagnerà anche nel 2018! In queste settimane, prendi bene la mira per un cambiamento o una nuova partenza in grande stile, ed evita di “fare danni” per irritazione o insofferenza!