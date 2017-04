OROSCOPO MENSILE

Aprile 2017

LEONE

Aprile è un mese che riaccende il motore dell’iniziativa e dello spirito di conquista. Fino al 20 aprile, infatti, il Sole transita in Ariete e illumina la Nona casa, l’area del tuo oroscopo che parla proprio di espansione e di allargamento degli orizzonti. E’ una delle tappe più belle del tuo Giro intorno all’anno, e ti ripaga con gli interessi delle fatiche di febbraio e marzo, mesi di confronto, di riordino e di “eliminazione delle scorie”. I mesi scorsi, infatti, avevano proprio il senso di “fare pulizia” e ricreare uno spazio bianco in grado di accogliere tutta l’onda di novità che aprile è in grado di donarti. “Nuovo” è la parola-chiave di questo periodo, tra occasioni di viaggio che permettono di allargare lo sguardo a nuovi luoghi, a proposte che permettono di ampliare la tua attività verso nuovi territori o progetti. Insomma, aprile è il mese del rinnovamento e del movimento, con un bel vento di poppa che ti consente di puntare la prua all’orizzonte e fare vela verso le sponde di un nuovo continente di possibilità. Naturalmente un po’ devi metterci del tuo, perché nessun vento è efficace se non issiamo le vele per coglierne il potenziale: aprile è un mese da trascorrere facendosi vedere in giro, muovendosi il più possibile, cercando di allargare la sfera delle conoscenze e delle frequentazioni.

Si risveglia l’ambizione, insieme alla voglia di essere riconosciuti per i propri meriti. L’unica “nota stonata” di questo cielo, se così la vogliamo considerare, è la quadratura di Marte dal Toro, attiva già dalla metà di marzo. E’ un transito che può portare un filo di nervosismo soprattutto nei rapporti di lavoro con capi e superiori. C’è il rischio di entrare facilmente in polemica con chi non la pensa come te, soprattutto con persone collocate più in alto nella scala gerarchica del tuo lavoro. Perché in questo periodo sopporti peggio del solito che qualcuno ti dica ciò che devi fare, o che l’attivazione di un tuo progetto dipenda dalla valutazione e dall’approvazione altrui. La quadratura di Marte può dare la sensazione di essere “frenati” o quanto meno rallentati dagli altri: dai loro tempi “lenti”, dalla loro ottusità, dalla loro voglia di andare sul sicuro e dalla loro incapacità (almeno ai tuoi occhi) di “osare”. Questi stati d’animo durano da metà marzo ma, come dicevo prima, ad aprile si riaccende il “motore” della tua grinta ed è un po’ come accelerare con il freno a mano tirato. Chi vive una situazione di malcontento lavorativo, potrebbe vivere un momento di forte nervosismo e girare un po’ a vuoto come una mosca nel bicchiere. Questo è un anno che consente davvero al Leone di dare una svolta alla propria vita lavorativa, e molte “grandi occasioni” di rilancio potrebbero giungere proprio in questo periodo, soprattutto intorno alla metà di aprile. Tieni gli occhi ben aperti e guardati molto intorno, perché molte di queste occasioni sbucano del tutto a sorpresa, quando e dove meno te l’aspetti, ed è bene farsi trovare pronti. Più in generale, questo Marte in quadratura se ben gestito può essere molto prezioso, perché ti consente di prendere di petto le situazioni che non “girano bene” e rimetterle sulla giusta carreggiata. Soprattutto nei rapporti interpersonali con soci e collaboratori, saprai far sentire la tua voce, forte e chiara, e se riesci a non farla diventare un “urlo di guerra”, potrai segnare molti punti a tuo favore.

Chi ha una trattativa in sospeso, e in generale chi attende una risposta di lavoro che tarda ad arrivare, dovrebbe evitare di farsi prendere dall’impazienza, mandando tutto all’aria. Avendo l’ascendente in Leone, posso davvero comprendere la tentazione di mandare al diavolo chi “fa melina”, chi promette una risposta entro una certa scadenza e poi, come se niente fosse, ti dice “se ne parla il mese prossimo”. Lì io sento il mio ruggito del mio ascendente Leone che mi nasce dentro e che vorrebbe montare in un “ma come osi?!?”. Però ad aprile vale davvero la pena di pazientare un po’ perché gli scenari possono cambiare molto velocemente e ciò che sembrava “perso” potrebbe invece essere dietro l’angolo: verso fine mese, o al più tardi a inizio maggio, si sbloccano molte situazioni che riguardano promozioni, gratifiche o trasferimenti in altre città. Anche i creativi del segno potrebbero ricevere una notizia inaspettata che fornisce la possibilità di riattivare un progetto di lavoro nel quale avevano perso le speranze. Quindi, meglio essere lungimiranti ed evitare di fare come il marito che per punire la moglie… beh, ci siamo capiti! I creativi del segno potrebbero ricevere una notizia inaspettata che fornisce la possibilità di riattivare un progetto di lavoro nel quale avevano perso le speranze.

In amore, la prima metà di aprile può portare qualche dubbio o ripensamento nelle storie più recenti, quelle nate tra febbraio e marzo con una sorta di compromesso, a causa magari di distanze geografiche o caratteriali, o perché l’altro non era del tutto «libero». Alcuni di questi “ostacoli” nella prima metà di aprile potrebbero pesare un po’ di più, e quel Marte in quadratura potrebbe accendere la miccia di qualche discussione. Cerca di non concentrarti solo su aspetti di ordine “prativo”: osserva e ascoltati. L’amore si consolida giorno per giorno, senza fretta di fare una scelta che al momento – nel bene o nel male – rischia di essere dettata da ansia o pregiudizi più che dalla voce del cuore. Quest’anno stai lavorando alla costruzione di una nuova sicurezza interiore, che ti permetterà di non aver paura di indagare per vedere cosa c’è oltre una conoscenza, e vivere con più intensità un nuovo sentimento. Anche tra le coppie solide, questo periodo richiede maggiore sensibilità alle esigenze del partner: qualcuno potrebbe andargli incontro facendo un piccolo passo indietro nel lavoro per dedicare più presenza alla coppia, o accettando un compromesso o una variazione di programma con animo più elastico e disponibile.

Insomma, quello della prima metà di aprile è un cuore che prende le misure, cerca di comprendere se una nuova relazione può avere gambe e strada davanti, cerca di trovare soluzioni di compromesso per accorciare una distanza con il partner. Ma è anche un cuore molto passionale, e per questo motivo molte coppie potrebbero ritrovarsi a litigare con toni accesi e poi stemperare a letto le discussioni. Nella seconda metà di aprile, con Venere, Marte e Mercurio a favore, il cielo dell’amore si fa più bello e disteso: mette pace a molti screzi, tensioni e incomprensioni degli ultimi due mesi, e risveglia i cuori solitari con bellissime occasioni d’incontro.