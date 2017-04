Coppa Italia, Roma-Lazio: probabili formazioni, orario, diretta tv

Roma è in clima derby. In città, nei bar, per strada, tutti parlano del match di Coppa Italia tra Roma e Lazio di questo 4 aprile, in onda su Rai Uno con fischio d’inizio alle 20.45. I giallorossi di Luciano Spalletti sono chiamati alla rimonta: devono ribaltare il 2-0 della gara di andata, firmato Ciro Immobile e Sergej Milinkovic-Savic.

Tutti vogliono vincerla: la Lazio di Simone Inzaghi arriva alla partita in un buon momento di forma, con il quarto posto in classifica consolidato e la zona Champions più vicina di due punti (i biancocelesti hanno sfruttato il pareggio di domenica sera tra Napoli e Juventus); la Roma, tra i dubbi sul futuro di Spalletti e quel gioco brillante da ritrovare, deve per forza di cose fare la gara della vita per assicurarsi la 18ª finale della sua storia.

La Roma scenderà in campo con il 4-2-3-1: davanti, Edin Dzeko sarà assistito da Stephan El Sharaawy, Radja Nainggolan e Mohamed Salah. A centrocampo, Kevin Strootman e Leandro Paredes assicureranno interdizione e spinta ai giallorossi. Davanti al portiere di riserva Alisson, la difesa a quattro sarà composta da Emerson Palmieri, Juan Jesus, Kostas Manolas e Antonio Rudiger.

La Lazio risponde con Strakosha tra i pali, la difesa a tre con Bastos, Stefan De Vrij e Wallace, il centrocampo di sostanza e qualità con Dusan Basta, Milinkovic-Savic, Lucas Biglia, Senad Lulic e Lukaku; in avanti Felipe Anderson, tra le linee, supporterà il bomber Immobile.

Ieri, in conferenza stampa, il tecnico giallorosso aveva chiamato a raccolta la Curva Sud, di nuovo allo stadio Olimpico dopo la rimozione delle barriere divisorie: “Ci darà una marcia in più – ha detto Spalletti -, avremo la forza mentale per forzare questa partita e per non cadere nei tranelli”. Inzaghi, dal canto suo, ha chiesto ai propri giocatori di evitare cali di concentrazione: “Sarebbe l’ideale segnare un gol – ha detto il tecnico biancoceleste -, ma sappiamo che non sarà facile. Ci aspetta una partita fuori dalle righe, ma vedo i miei giocatori molto determinati”.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA-LAZIO

ROMA 4-2-3-1: Alisson, Emerson Palmieri, Juan Jesus, Kostas Manolas, Antonio Rüdiger; Kevin Strootman, Leandro Paredes; Stephan El Sharaawy, Radja Nainggolan, Mohamed Salah; Edin Dzeko

LAZIO 3-5-2: Strakosha, Bastos, Stefan De Vrij, Wallace; Dusan Basta, Milinkovic-Savic, Lucas Biglia, Senad Lulic, Lukaku; Felipe Anderson, Ciro Immobile

FOTO: ANSA/ALESSANDRO DI MEO