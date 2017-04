OROSCOPO MENSILE

Aprile 2017

Toro

Ultime settimane prima del debutto! Fino al 20 aprile, infatti, il Sole percorre i gradi dell’Ariete, il segno che precede il tuo. Ti prepari a ricevere la visita del Sole, che dal 20 illuminerà il cielo del segno. Come dico sempre, questa per te è l’ultima “coda” di un anno che giunge al termine, e precede l’inizio di un nuovo giro intorno all’anno. E’ una pausa di riflessione e rielaborazione, tempo di bilanci e di formulazione di nuovi propositi.

Negli ultimi mesi, molti nati del segno si sono sforzati di allargare le loro prospettive, si sono messi in discussione, hanno tentato nuove strade, approfondito alcune conoscenze e sperimentato alcune capacità che non erano mai state abbastanza messe a frutto. Alla base di questo movimento c’è un desiderio di rilanciare le cose, di uscire da una routine che “non decolla” e di ottenere di più. In questo periodo, t’immagino come un arciere che nei mesi scorsi si è sforzato di tendere la corda e si appresta a scoccare la freccia nella giusta direzione. Ecco, le prime tre settimane di aprile hanno proprio questo senso: prendere bene la mira prima di scoccare la freccia.

“Prendere bene la mira” significa che se stai progettando di lanciare una nuova attività o di metterti in proprio, devi chiudere i giusti accordi, trovare un assetto economico e logistico adeguato a far quadrare i conti, conoscere bene le “regole del gioco” del nuovo “mondo” nel quale ti accingi a compiere un passo. Questo vale anche per chi non medita un cambiamento, ma desidera comunque ottenere di più dal proprio lavoro. In questo caso, “prendere bene la mira” significa affinare alcune competenze, approfondire alcune conoscenze, per poi mettersi alla prova in nuove mansioni o chiedere un trasferimento. C’è anche da dire che, da gennaio ad oggi, chi vive una realtà aziendale potrebbe aver subito un torto o provato una delusione. Magari perché era in pole position per una promozione o per un trasferimento, e poi è arrivato da una corsia laterale un raccomandato che si è pappato l’occasione in un solo boccone. Questo purtroppo accade, ma non deve toglierti la certezza che giocando con regole oneste, si “arriva” con maggiore soddisfazione. E che soprattutto che chi scala la vetta con una scorciatoia, prima o poi ruzzola nuovamente a valle e si ritrova con il sedere per terra. Resta quindi saldamente ancorato alla fermezza dei tuoi valori e prosegui per la tua strada, perché da qui all’estate molti scenari cambieranno in meglio per te. Arriverà il tuo momento, quello giusto per scoccare la tua freccia: avrai la certezza di aver preso bene la mira e di fare centro.

In amore, ad aprile molte nebbie di dubbio e di malcontento si diradano, e molte coppie approdano ad una terra più stabile e felice. Soprattutto per le coppie più giovani, i mesi scorsi hanno rappresentato una specie di “test attitudinale”, dove misurare vicinanze e distanze di un nuovo modo di pensare a due. Stai imparando a considerare l’altro come una parte di te, accettando una condivisione più consapevole, che talvolta è un venirsi incontro con un compromesso.

Chi ha una nuova storia sorta dopo aver faticosamente chiuso una relazione lunga e tormentata, adesso sta cercando di creare un equilibrio tra “vecchio” e “nuovo”, tra le responsabilità di una famiglia già esistente e un nuovo partner. Questo, a maggior ragione, vale anche per chi si divide tra una relazione in crisi e un nuovo amore che, al momento, vive ancora nell’ombra. Questa primavera consente di rimettere ogni cosa al suo posto, di aggiustare vecchi equilibri o di crearne dei nuovi, sotto un comune denominatore che è: tornare a star bene. Venerdì 7 e giovedì 13 sono due giornate importanti per pianificare un cambiamento, per affrontare una scelta importante, in alcuni casi anche per gestire serenamente un distacco o accogliere un ritorno. Le ritrosie che a marzo hanno frenato molti cuori solitari si sciolgono al tepore di primavera: finalmente senti che è giunto il momento di rimettere in moto il cuore. Gli ultimi dieci giorni del mese sono ancora più romantici e adatti a un incontro speciale. Lasciati andare… potresti inaspettatamente iniziare a guardare un’amicizia con gli occhi dell’amore.