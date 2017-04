Snapchat ti fa ricercare nelle Storie

Laddove Facebook impera Snapchat risponde: saranno permesse le ricerche nelle Storie “collettive”. Di che si tratta?

Non si tratta di snap privati ma di storie pubbliche che gli utenti decidono di mettere in rete. Saranno selezionate da un team di curatori che le raccoglierà in un tema.

SNAPCHAT E LE STORIE DA CERCARE

Ci saranno – per ora solo per gli utenti americani – milioni di storie disponibili, in base a luoghi, eventi, parole chiave. In più la società annuncia che creerà nuove Storie sfruttando il “machine learning”, ovvero una forma di intelligenza artificiale.

Snapchat ha già semplificato la navigazione interna con la ricerca “universale” per amici, gruppi e contenuti editoriali. Ora prova a slegarsi dalla concorrenza di Instagram e Whatsapp sui contenuti che un tempo erano i più forti.

(Credit Image: ANSA-Zumapress © Patrick Fallon via ZUMA Wire)