La storia di Piero Pelù e il microfono finito in faccia al fan

Piccolo incidente per Piero Pelù al Media Forum di Assago: il cantante ha fatto roteare il filo del microfono come un cowboy colpendo però un fan in faccia, Roberto Moncata, ristoratore di Modena. Probabilmente Pelù non si è nemmeno accorto del gesto ma la vicenda sta andando avanti.

COLPITO DA UN MICROFONO IN FACCIA DA PIERO PELU’: FAN GLI FA CAUSA

La storia, riportata dalla Gazzetta di Modena, sarebbe proseguita con una denuncia da parte del ristoratore nei confronti del rocker, colpevole, secondo lui, di non essersi scusato. Moncata avrebbe un livido al malleolo, come certificato da un referto. Si tratta di una persona in cerca di celebrità? «Non ne ho certo bisogno. Il punto – ha spiegato al quotidiano – è un altro: e se quel microfono lanciato per aria avesse centrato sulla testa una bambina? L’altra sera ne ho visti di papà e mamme con i figli al concerto di Pelù…». Il ristoratore spiega che, nel caso dovesse andare avanti la causa e si arrivasse a un risarcimento, il ricavato andrà in beneficenza. Intanto lo staff del cantante ha contattato il fan per cercare un chiarimento. Si va verso la chiusura definitiva del caso? Chissà, quello che Moncata aspetta sarebbero le scuse.

(foto via Facebook Piero Pelù)