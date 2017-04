Finalmente i numerosi fan di Alberto Angela possono rivedere in tv il loro beniamino alle prese con una nuova stagione di “Ulisse, il piacere della scoperta”. Dall’8 aprile 2017, infatti, il fortunato programma di divulgazione scientifica sarà nuovamente inserito nella programmazione di Rai 3 e si aprirà con una puntata interamente dedicata al gladiatore ribelle Spartaco.

L’account ufficiale del programma ha già diffuso via Facebook una ghiotta anticipazione di quello che si potrà vedere sabato prossimo in prima serata. Alberto Angela ha registrato parte della puntata a Capua, luogo da cui partì la famosa rivolta servile che tenne in scacco la repubblica di Roma per diverso tempo.

GUARDA IL VIDEO IN CUI ALBERTO ANGELA ANTICIPA LA PRIMA PUNTATA DI ULISSE

Come al solito, il programma potrà puntare su immagini di altissima qualità e sulla competenza del suo conduttore: Alberto Angela guiderà il pubblico nella pancia dell’anfiteatro della cittadina campana, offrendo una prospettiva inedita sugli avvenimenti. Sono stati utilizzati droni, telecamere e ricostruzioni tridimensionali per raccontare una delle storie più controverse della storia romana oggetto, in passato, di film, fiction e documentari.

Nell’anticipazione pubblicata sul sito di RaiPlay e condivisa sui social network, Alberto Angela illustra non soltanto gli scenari dove è stata girata la prima puntata del programma, ma cerca di restituire ai suoi numerosi followers anche l’aspetto del dietro le quinte delle riprese: i movimenti di camera, gli spostamenti di set, la scaletta degli interventi.

La prima puntata di “Ulisse”, inoltre, utilizzerà anche le classiche ricostruzioni con attori in costume e si avvarrà del parere di illustri accademici come il professor Giovanni Brizzi, ordinario di Storia romana all’Università di Bologna o del professor Giorgio Manzi, antropologo dell’Università La Sapienza di Roma.

ALBERTO ANGELA, FENOMENO DEI SOCIAL NETWORK

Infine, le immancabili curiosità sulla società dell’epoca e l’invito del conduttore – al termine del video-anteprima – di assistere alla puntata in onda su Rai 3 a partire dalle 21.15. Un nuovo successo assicurato per il servizio pubblico? L’anno scorso, la trasmissione di Alberto Angela ha viaggiato costantemente sul 15% di share e per questa stagione conta di sforare abbondantemente quella soglia. Sfruttando anche l’effetto social.

FOTO: ANSA/GIORGIO ONORATI