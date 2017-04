Attentato San Pietroburgo, la pista del terrorismo jihadista (e del kamikaze)

Chi è l’autore dell’attentato a San Pietroburgo? Una risposta chiara a questo interrogativo il giorno dopo l’esplosione di un ordigno nella metro della seconda città più grande della Russia ancora non c’è. Esiste però una pista privilegiata dagli investigatori: quella del kamikaze jihadista. mancano ancora le conferme ufficiali. Ricostruisce l’inviata di Repubblica Rosalba Castelletti:

Il sito web locale Fontanka, rilanciato dalle tv nazionali, nel pomeriggio aveva diffuso l’immagine del presunto attentatore: un uomo con berretto, abito nero e barba scura a incorniciare la parte inferiore del viso, che però si è presentato più tardi alle forze dell’ordine dimostrando la sua totale estraneità ai fatti. Ma in serata gli inquirenti parlano di un kamikaze 23enne dell’Asia Centrale, già identificato. Ne vengono diffuse le immagini: è un giovane con gli occhiali, giacca marrone con il cappuccio e un cappello blu, e uno zaino in spalla.

Quella del terrorismo islamista è una duplice pista, che porta ai guerriglieri caucasici o ai combattenti dello Stato Islamico:

Nel Caucaso era stato pianificato l’attentato alla metro moscovita costato la vita a oltre 40 persone nel 2010, mentre l’Isis aveva più volte promesso ritorsioni contro i raid dell’aviazione russa in Siria a sostegno di Assad e rivendicato nel 2015 l’abbattimento dell’aereo Metrojet diretto proprio a San Pietroburgo. Sui social, islamisti e attivisti dell’opposizione siriana hanno plaudito i morti. Ma non è esclusa neppure la pista dei sabotatori ucraini, soprattutto dopo il tweet di un’attivista di Leopoli, Negodovanye, che sette ore prima dell’esplosione scriveva: «È da tempo che non ci sono attentati. Oggi ce ne sarà uno. Aspettate».