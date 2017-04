Passo dopo passo, ecco come prendere la patente di guida di tipo B. Lo illustra a chiare lettere una circolare di marzo del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, a mo’ di testo unico riepilogativo delle procedure per ottenere la patente B, che si pone come obiettivo di dissipare i dubbi interpretativi, adeguando altresì il giudizio degli esaminatori in tutta la penisola. Al centro dell’attenzione sono state poste le indicazioni più dettagliate sulle modalità con cui è consigliato muoversi al volante per effettuare le manovre. Retromarcia, inversione, posteggi, immissioni nelle rotonde da strade a una o più corsie e la circolazione al loro interno sono solo alcune delle nozioni inserite nelle ventidue pagine ed articolate in diciassette nuclei argomentativi.

SARÀ PIÙ FACILE ESSERE BOCCIATI?

Non ci sarà alcuna tolleranza per manovre effettuate durante il test di guida che prevedano come sanzione nel Codice della Strada la sospensione della patente, introdotta nel settembre 2016. Non ci saranno per non aver indossato le cinture di sicurezza prima di essersi messi alla guida oppure per aver superato di oltre 40 km/h il limite di velocità.

CONSIGLI SULLE MANOVRE

Leggendo tra le righe, si scopre come poter eseguire con semplici passi la manovra perfetta. Eccone alcuni consigli di natura pratica:

PER LA MARCIA INDIETRO IN LINEA RETTA si consiglia di ruotare il busto ed il capo verso destra per coprire l’angolo morto dello specchietto destro. Nel caso in cui il veicolo non abbia visibilità, si dovranno utilizzare solo gli specchi retrovisori laterali, tenendo entrambe le mani sul volante.

PER IL PARCHEGGIO, oggetto della valutazione sarà la competenza con cui si eseguirà la manovra in sicurezza, controllando gli spazi retrostanti e laterali. L’unico fattore di rilevanza sarà la collisione con altri veicoli e la creazione di altre situazioni di pericolo. In ogni caso il veicolo deve essere parallelo al margine destro della carreggiata.

