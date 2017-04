Beppe Sala e Chiara Appendino: «Non riusciamo a chiudere il bilancio» | VIDEO

guarda il video:

«Abbiamo affrontato soltanto un tema che riguarda i conti della città metropolitana, poi abbiamo parlato di una serie di altre cose. Siamo entrambi molto preoccupati perché non riusciamo a chiudere il bilancio, la nostra richiesta al governo è forte, abbiamo bisogno di risorse». Lo dichiara il sindaco di Milano, Beppe Sala, a conclusione dell’incontro con il sindaco di Torino, Chiara Appendino, all’Università Statale di Milano. Il sindaco torinese, dopo la polemica con Maria Elena Boschi, dichiara: «Non sono preoccupata, stiamo dando risposta ad un diritto dei torinesi. Oggi c’è stata un’apertura del ministro Delrio a Torino e lo ringrazio per questo», continua a proposito dell’intervento odierno del Ministro dei Trasporti sulla questione, mentre a Milano, l’incontro con Beppe Sala è durato poco più di 15 minuti: «Le differenze politiche non si cancellano», dichiara il sindaco di Milano, «e sarebbe anche sbagliato non considerarle, ma c’è una comprensione perché i problemi sono simili, c’è anche una sintonia personale che aiuta».