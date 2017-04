Dai Legittima Offesa agli Hobbit, dai tedeschi Endstufe e i Sumbu Brothers. Tutti gruppi cari al mondo di estrema destra: la sesta edizione del White Kriminals Party si terrà a Bologna. E l’evento sta già scatenando polemiche.

Come anche Radio Città del Capo, la sesta edizione si terrà il 6 maggio “nei pressi di Bologna”. Lo stesso evento fu organizzato nel 2014, scatenando critiche da parte dell’Anpi. A organizzarlo sono i bolognesi Legittima Offesa, band molto segui dagli ultras della Fortitudo, gli Unici. Riporta Repubblica Bologna:

Il nome stesso della serata richiama il titolo di un disco e canzone dei Legittima Offesa, “White kriminals”, definito come un modello di vita che si rifà alle tradizioni hooligan, skin e ribelli. White Kriminals, inoltre, è il nome dei fan della band. Il frontman Gigi Guerzoni è stato condannato quattro anni fa per un pestaggio di gruppo compiuto nel 2008, a Bologna, ai danni di due studenti, rei di aver detto di essere “partigiani e comunisti”, e durante il carcere ha scritto alcune delle canzoni del gruppo.

Ci sono ospiti dalla Germania, come gli Endstufe, che nei testi non celano un’apologia della razza ariana, mentre olandesi sono i The Firm con un logo che raffigura un tirapugni sopra a macchie di sangue.