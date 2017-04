Nina Moric è sempre più protagonista sui social media. La showgirl croata, dopo aver costruito un più che discreto successo di pubblico con foto spinte, si sta tramutando in commentatrice della rete sempre più attiva sugli argomenti più dibattuti. Dopo aver attratto grande attenzione online con l’annuncio della sua candidatura per il movimento di estrema destra CasaPound, Nina Moric ha dedicato i suoi commenti social, tweet e post su Facebook, a Napoli-Juventus, la partita più importante dell’ultimo turno di campionato. Per creare attenzione l’ex moglie di Fabrizio Corona ha definito l’incontro del San Paolo come una sfida tra due organizzazioni malavitose, camorra contro ‘ndrangheta. Il Napoli sarebbe la camorra, in quanto in Campania è attiva questa organizzazione criminale, mentre la Juve è descritta come ‘ndrangheta in chiara allusione all’indagine sui presunti contatti tra alcuni esponenti delle ‘ndrine e la società bianconera.

Dopo le inevitabili polemiche suscitate dal suo post, con centinaia di persone che hanno risposto a un commento percepito come un’offesa, Nina Moric ha ironizzato sulla sua abilità nel mettere d’accordo juventini e napoletani, solitamente molto distanti gli uni dagli altri.

Nina Moric non ha neppure risparmiato uno dei protagonisti, mancati, di Napoli-Juventus, Gonzalo Higuain, preso in giro per la sua forma fisica non eccellente.

Foto copertina: screenshot del profilo Facebook di Nina Moric