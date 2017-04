Magalli Volpe, pace fatta ai Fatti Vostri? In parte, visto che le scuse del conduttore alla sua collega sono state accettate solo in parte. Nella puntata di oggi del programma di Rai 2 Giancarlo Magalli ha infatti chiesto scusa ad Adriana Volpe durante la diretta della trasmissione. Ecco le parole dello storico conduttore Rai rivolte alla sua collega, con cui conduce I Fatti Vostri da ormai molto tempo.

Ho cominciato io, chiedo scusa ad Adriana per quello che ho detto. C’è stata una leggera maretta che ha fatto sì che qualche spruzzo arrivasse anche ai nostri telespettatori e ce ne dispiaciamo. Quando si bisticcia bisogna fare pace e quando eravamo ragazzini ci accusavamo a vicenda. Qui chi ha cominciato si sa, sono stato io. Mi spiace sia diventato un affare di Stato. Sono trent’anni che faccio 400 ore di diretta l’anno, una stupidata mi spetta

Adriana Volpe ha accolto le scuse di Giancarlo Magalli, ma solo in parte visto che lei si è arrabbiata molto di più per quanto detto dal suo collega su Facebook così come in un’intervista al Tg5. Magalli era stato particolarmente pesante sul social media, in un commento in cui aveva alluso ai veri motivi alla base del lavoro in TV di Adriana Volpe, che farebbero arrabbiare molte donne. Durante la trasmissione di oggi Volpe è stata esplicita nel dire che accettava le scuse solo per le parole offensive rivolte durante la diretta dei Fatti Vostri della settimana scorsa. Ecco il dialogo tra i due.

AV: Per quello che è successo in questo studio, io accetto le scuse. Per quello che è successo sui social quello è un altro discorso?

GM: I Social sono una onda anomala che quando si muove è difficile fermarsi

LEGGI ANCHE > Le Iene, Adriana Volpe risponde a Magalli: «La sua affermazione pesante, spero mi chieda scusa

Dopo questo scambio di battute è intervenuto lo storico direttore dei Fatti Vostri, Michele Guardì, che ha invitato i due conduttori a scambiarsi una stretta di mano, e un bacio. Guardì ha detto di chiuderla qui, e Adriana Volpe ha così risposto.

Certo, lo dobbiamo alla Rai, al pubblico e al Comitato che ha creato un programma dove c’è sempre stato un clima sereno. Per quello che è successo in questo studio accetto le scuse.

La lite tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe era scoppiata in diretta per un’annotazione della conduttrice, che aveva detto che il suo collega avrebbe compiuto 70 anni a luglio. Magalli era parso subito molto infastidito dalla rivelazione della sua età, e aveva definito Volpe una strega, rompipalle, che avrebbe dovuto farsi i fatti propri. Uno screzio poi tracimato sui social, e che ieri aveva conosciuto una nuova puntata con un’intervista di Adriana Volpe, in cui la conduttrice aveva espresso tutta la sua rabbia e il suo dispiacere per gli insulti subiti. In particolare per la pesante allusione scritta da Magalli sui social, per cui in realtà non ha ancora accettato alcuna scusa.