Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti fermeranno anche da soli il programma nucleare della Corea del Nord. Una esplicita pressione sulla Cina, il più importante alleato del regime comunista di Kim Jong-un, prima dell’incontro tra Trump e il presidente Xi Jiping di giovedì e venerdì prossimi. Trump ha concesso una lunga intervista al Financial Times, in cui ha affrontato diversi degli argomenti che discuterà con il capo dello Stato cinese. Trump e Xi Jinping si incontreranno alla residenza privata del presidente di Mar-a-Lago nel Sud della Florida. Al FT il presidente Usa ha confermato come la Corea del Nord sarà oggetto di discussione.

La Cina ha una grande influenza sulla Corea del Nord. E la Cina deciderà di aiutarci nei loro confronti, oppure no. Se lo faranno sarà una cosa positiva per la Cina, mentre se non si attiveranno non sarà positivo per nessuno.

Donald Trump ha rimarcato che in caso di mancato accordo con la Cina gli Stati Uniti risolveranno da soli il problema del programma nucleare della Corea del Nord, e di esser assolutamente fiduciosa che gli Usa possano affrontare questo tema anche senza l’apporto di Pechino. Benché il presidente americano preferirebbe un’intesa con Xi Jinping anche su questo punto. In merito al suo colloquio con il capo di Stato cinese Trump spiega al Financial Times come un accordo sul commercio sarà un forte incentivo per trovare un’intesa anche sulla Corea del Nord. Il presidente Usa ha chiarito come per il momento non sarà affrontato il tema dazi con Pechino, anche se ha ribadito l’obiettivo di ridurre significativamente il disavanzo commerciale con la Cina. Nel resto del colloquio con il FT Donald Trump ha assicurato come la sua amministrazione modificherà la riforma sanitaria di Barack Obama, anche con un’eventuale intesa coi Democratici, e ha definito la Brexit una cosa positiva sia per il Regno Unito che per l’Unione europea. Trump ha anche affrontato il tema relativo al suo utilizzo di Twitter, evidenziando come sia arrivato alla presidenza degli Stati Uniti anche grazie al modo in cui utilizza questo social media.

