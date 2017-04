Domenica Live, la rissa in diretta tra Filippo Facci e l’avvocato di Ilona Staller | VIDEO

Rissa in diretta tv tra Filippo Facci e l’avvocato di Ilona Staller. La lite tra il giornalista di Libero e il legale della ex attrice porno (nota come Cicciolina), è scoppiata ieri pomeriggio nel corso del programma Domenica Live condotto da Barbara D’Urso, in onda su Canale 5, dopo uno scambio di battute piuttosto acceso.



Rissạ tra Filịppo Fạcci e L’Avvọcato di Ilonạ… di verynormaltrash

VIDEO RISSA AVVOCATO CICCIOLINA, LITE CON FILIPPO FACCI A DOMENICA LIVE

L’avvocato Luca Di Carlo era presente in studio, seduto tra il pubblico, per difendere Ludwig, figlio 24enne di Ilona Staller, a proposito di dichiarazioni rilasciate pochi giorni fa dalla madre. L’ex attrice aveva affermato di non voler rinunciare al suo vitalizio da ex parlamentare di 2mila euro perché necessari per mantenere il figlio. Cicciolina è stata invitata a Domenica Live proprio per spiegare bene le sue dichiarazioni. Ma appena è stato affrontato il tema, i toni si sono alzati e l’avvocato di Cicciolina ha chiesto di intervenire. «Il signore con la fantozziana giacca a quadretti moderi i termini nei confronti del ragazzo. Lei stia tranquillo perché lei non è nessuno per fare delle domande a quel ragazzo e lui non è tenuto a rispondere perché non è un processo». Il giornalista, molto infastidito, si è avvicinato all’avvoato di Cicciolina mettendogli le mani sul viso. Il figlio di Cicciolina ha provato a dividere i due, ma inutilmente. Barbara D’Urso ha provato a placare gli animi, ma è stata costretta a mandare immediatamente in onda la pubblicità.

(Immagine: frame da video da Dailymotion)