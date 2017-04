Il governo Gentiloni si è fatto garante, venerdì scorso, di un accordo fra le varie tribù in Libia, che non solo riguarda le coste libiche ma anche i confini con Ciad, Algeria e Nigeria. Perché l’Italia? Perché questo accordo può esser utile nel contrastare e arginare il fenomeno migratorio proveniente dall’Africa.

Il patto tra le tribù Tebu e Suleiman – spiega Grazia Longo su La Stampa – è avvenuto alla presenza dei Tuareg e del vice premier libico Ahmed Maitig, con la supervisione del ministro Marco Minniti.

Sullo sfondo dell’intesa appena raggiunta non ci sono, infatti, regole e codici tradizionali, ma quella diplomazia del deserto basata sulla fiducia e sulla mediazione personale. E ora se ne raccolgono i

frutti. Sul fronte libico meridionale, l’Italia interverrà con mezzi e risorse per la formazione

del personale. «Sarà operativa una guardia di frontiera libica – annuncia il numero uno del Viminale – per sorvegliare

i confini a Sud della Libia, su 5000 chilometri di confine. Mentre a Nord, contro gli scafisti sarà operativa la

guardia costiera libica, addestrata dalle nostre forze, che dal 30 aprile sarà dotata delle 10 motovedette che stiamo finendo

loro di ristrutturare».