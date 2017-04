Giornalisti, vip, manager: i volti nuovi su cui punta il M5S (in vista delle Politiche)

Ci sono giornalisti, vip e manager tra i volti nuovi su cui punta il Movimento 5 Stelle alla vigilia della lunga campagna elettorale delle Politiche. Le personalità che interloquiscono con il partito di Beppe Grillo (e che potrebbero anche finire nella rosa dei candidati per un seggio alla Camera o al Senato) hanno profili diversi e sono destinati a diventare protagonisti di una ‘fase due’ della formazione politica che oggi risulta prima in tutti i sondaggi sulle intenzioni di voto. Ne parla oggi il quotidiano Il Giornale in un articolo di retroscena a firma di Giampiero Timossi.

LEGGI ANCHE > M5S, perché le Comunarie a Genova ora sono a rischio

VOLTI NUOVI M5S IN VISTA DELLE POLITICHE

L’associazione ‘Gianroberto Casaleggio’ in occasione di un evento in programma l’8 aprile ad Ivrea ha chiamato a raccolta molti personaggi influenti vicini al Movimento. A quanto pare non sono stati invitati parlamentari. Ma ci sarà Grillo. E ci saranno quasi certamente il consigliere di amministrazione della Rai Carlo Freccero e il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio. Come pure il vicedirettore di Libero Franco Bechis. Scrive Timossi:

E nel futuro dei Cinque Stelle ci sono persone come il country manager di Google Fabio Vaccarono, l’astronauta Paolo Nespoli, il sociologo Domenico De Masi, il saggista Aldo Giannuli, la scrittrice e psicologa Maria Rita Parsi. Sono alcuni dei nomi «nuovi» che il Movimento cercherà di candidare alle prossime elezioni politiche. Anche ieri gli ultimi sondaggi danno la creatura di Grillo in crescita costante, avanti di un altro 0,5%. Ormai è il primo partito, per tutti gli istituti, staccando sempre e ovunque il Pd. Adesso serve una nuova classe dirigente e un buon «apparato». Un’idea che da almeno sei mesi sta nella testa di Davide Casaleggio e dei suoi più fidati collaboratori: «Candideremo meno casalinghe e disoccupati, più avvocati e liberi professionisti. Dobbiamo fare un salto di qualità».

E ancora:

Confermati anche sul sito dedicato a Gianroberto Casaleggio, con qualche nome nuovo ed eccellente: il teologo Massimo Chiriatti; altri giornalisti come Massino Fini, Luca De Biase e Gianluigi Nuzzi; Paolo Magri direttore Ispi e segretario del gruppo italiano della odiata (finora) Trilateral.

(Foto: ANSA / ANGELO CARCONI)