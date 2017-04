In Italia un 15enne su 5 non raggiunge le competenze minime in matematica e in lettura

In Italia il 23% dei ragazzi di 15 anni non raggiunge le competenze minime in matematica e il 21% in lettura, dati che ci posizionano al 23esimo posto tra i 35 paesi Ocse. È questo uno dei dati più allarmanti per il nostro Paese che emerge dal rapporto di Save The Children ‘Futuro in partenza? L’impatto delle povertà educative sull’infanzia in Italia’, presentato oggi.

RAPPORTO SAVE THE CHILDREN, ALLARME DISPERSIONE SCOLASTICA IN ITALIA

La rete di associazioni spiega che oggi in Italia il 15% dei giovani tra i 18 e i 24 anni non consegue il diploma superiore o abbandona prematuramente ogni percorso di formazione. Si tratta di un dato che (nonostante la percentuale si sia più che dimezzata dal 1992, 38%) ci posiziona al quart’ultimo posto tra i paesi per numero di early school leavers, seguito solo da Spagna (20%), Malta (20%) e Romania (19%). Guardando poi ai dati delle singole regioni, i più alti livelli di dispersione scolastica si registrano in Sicilia (24%) e in Sardegna (23%), seguite da Campania (19%) e Calabria (16), mentre Friuli Venezia Giulia (7%), Umbria (8%), Veneto (8%) e provincia autonoma di Trento (9%) presentano le percentuali più basse in Italia. Sebbene la buona alimentazione a scuola garantisca non solo il buono sviluppo fisico ma anche la socialità e l’apprendimento dei minori, quasi la metà degli alunni in Italia (48%) è priva del servizio di mensa scolastica.

(Foto da archivio Ansa)