Paolo Villaggio è dimenticato dal cinema italiano. La denuncia della figlia, Elisabetta, su Facebook sta diventando virale. «Non starà al meglio, certo. Ma il cinema italiano lo ha abbandonato invece mio padre c’è», spiega in una foto con il padre ormai 84enne.

PAOLO VILLAGGIO FOTO CON LA FIGLIA TRA AMAREZZA E REALTA’

L’anno scorso Paolo Villaggio, intervenuto nella trasmissione In Onda estate su La7, spiegò le sue difficoltà economiche. «Fatemi almeno una lettera di raccomandazione per il dentista», ha chiesto. Sembra un paradosso ma l’attore che ha impersonato per anni il ragioniere Fantozzi, simbolo del cinema italiano, non se la sta passando in modo meraviglioso. Tanti suoi fan però non fanno mancare l’affetto all’attore e commentano sotto la foto della figlia Elisabetta. «Siamo cresciuti con i tuoi film! Io non ti dimentico!!! Sei un grande», scrive Davide. «Tutta l’Italia si deve inchinare a quest’uomo.Villaggio è tra i numeri uno che hanno fatto la cinematografia Nazionale», ha aggiunto Giuseppe.