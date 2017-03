«Che Alessandro Di Battista denigri il metodo nonviolento delle mie lotte non stupisce. Loro fanno politica spedendo in infermeria 4 commessi». Questo il tweet di Roberto Giachetti, vicepresidente della Camera e deputato Pd, a commento delle parole di Alessandro Di Battista che ha chiamato in causa Giachetti dopo la decisione dell’Ufficio di Presidenza.

Che @ale_dibattista denigri il metodo nonviolento delle mie lotte non stupisce. Loro fanno politica spedendo in infermeria 4 commessi. — Roberto Giachetti (@bobogiac) 30 marzo 2017

Cosa è successo? «Giachetti fa gli scioperi della fame per le leggi elettorali e poi quando si tratta di applicare un principio normale, ovvero la legge Fornero per i parlamentari attualmente in carica, vota in maniera contraria. Anche lui si abbassa a un livello osceno di propaganda quando tagliano qualche spicciolo di vitalizio: buffonate per ottenere qualche titolo e andare in giro a far credere ai cittadini che si sono occupati di vitalizi. Sono veramente ipocriti», ha dichiarato il deputato M5S esponendo in Piazza Montecitorio in segno di protesta una foto del collega, uno dei componenti dell’Ufficio di Presidenza che hanno votato a favore delle sanzioni per i grillini»