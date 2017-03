Qualche idea Made in Italy per chi vuole rinnovare il guardaroba

Ciao ragazze,

dopo aver visto i marchi di gioielli più carini, e rigorosamente made in Italy, oggi abbiamo pensato di stilare un’altra lista, questa volta dedicata ai marchi di abbigliamento e accessori realizzati in Italia.

Alcune sono realtà grandi e conosciute, altre invece appena nate e più piccole; tutte però meritano di essere conosciute perché hanno fatto del made in Italy, fatto bene e con cura, il proprio marchio di fabbrica.

Lazzari

Tra i fiori all’occhiello del Made in Italy c’è questa azienda a conduzione familiare che stagione dopo stagione si è fatta conoscere per i suoi graziosi colori pastello, le sue stampe girly e la sua costante cura per materiali e tagli. Nulla è lasciato al caso: dalle collezioni, ai lookbook, sempre adorabili, al sito, tutto è sempre incredibilmente adorabile!

Abito in seta – 190 euro

Camicia – 145 euro

Gonna con bordi smerlati – 115 euro

Filotimo

Il marchio nasce dalla passione della veronese Gloria Barana e da un’idea chiara: creare capi semplici e confortevoli, realizzati nel pieno rispetto per l’ambiente. Per questo, tutti i capi sono realizzati in canapa, lino, ortica, soia e cotone biologico, fibre naturali attentamente scelte perché riducono l’uso di agenti inquinanti. Ed ecco perché Filotimo: un nome preso in prestito dal greco, per “fare qualcosa di utile per gli altri che fa bene anche a sé stessi”.

Vestito 100% canapa – 140 euro

Camicia in 100 % lino – 140 euro

Pantaloni palazzo in 100 % canapa – 125 euro

Le Nereidi

Fabiola, la creatrice, si definisce un’amante del sole, del mare e delle cose fatte a mano. Da queste passioni sono nate Le Nereidi: tante idee che prendono la forma di fili e ricami su candide t-shirt di cotone per portare il buonumore a chi le indossa. Sono tutte adorabili e personalizzabili con fili e ricami colorati. Disponibili sia su Etsy che su Depop.

Flamingo tee – 30 euro

Red fish tee – 30 euro

Kiss me hard before you go tee – 30 euro

Alltop handmade

Serena è la giovanissima creatrice di questo piccolo marchio specializzato in top, che da qualche tempo propone però anche gonne e abiti. Ogni pezzo è realizzato a mano e personalizzabile in tutto e per tutto. Se siete stanche della fast fashion e volete qualcosa di assolutamente unico, non vi resta che contattarla sulla sua pagina Facebook o su Instagram.

Felpa in cotone con ruche vichy – 38 euro

Abito a fantasia floreale – 55 euro

Camicetta in cotone – 31 euro

Filu Filu

Le borse di Filu Filu sono realizzate a mano da Laura Guerresi. Linee pulite e semplici per questi pezzi unici realizzati artigianalmente, e creati per coniugare alla praticità di modelli leggeri e versatili la qualità di pellami scelti. Se amate il colore, non potrete che amare anche le borse di Filu Filu.

Borsa Lidia – 150 euro

Borsa Mima – 120 euro

Borsa Elena – 150 euro

Mia Moltrasio

Il marchio nasce sulle rive del lago di Como grazie a Mia e Cristina Moltrasio, sorelle, mamme e donne imprenditrici. La linea propone meravigliose ballerine realizzate con i tessuti recuperati dai magazzini delle tessiture comasche: velluto, seta, raso e jacquard. Ogni modello è semplicemente meraviglioso!

Ballerine in seta – 170 euro

Ballerine in raso – 170 euro

Ballerine in jacquard – 170 euro

Homely

Due fratelli, questa volta, sono i creatori di questo marchio tutto italiano di calze e accessori. Grafiche originalissime che prendono ispirazione dall’arte, dalle stampe orientali e dai tessuti africani per essere stampate in digitale su calze e calzine fatte interamente in Italia. E poi cappelli, borse e cravatte per portare colore… dalla testa ai piedi!

Calze in cotone – 18 euro

Calze in cotone – 18 euro

Calze in cotone – 18 euro