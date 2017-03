Sta diventando virale sui social, suo malgrado, lo status della modella Nina Moric relativo alla notizia secondo cui Donald Trump starebbe valutando dazi al 100% sui prodotti provenienti dall’Unione europea.

Ma quelli che criticano Trump per questa storia dei dazi, della Piaggio e della San Pellegrino, lo sanno che l’Italia per esempio tassando l’ingresso di prodotti alimentari e prodotti tessili non solo uscirebbe dalla crisi in 15 giorni ma nel giro di 2 mesi abbasserebbe della metà il tasso di disoccupazione.

«Io sarò anche molto semplicistica e non ho una laurea in economia – ha dichiarato la showgirl – ma credo che la guerra commerciale di cui parli è una cazzata tipo le scie chimiche». A chi le chiedeva dove fosse la sua laurea in economia Nina ha replicato: «Ma ci vuole una laurea in economia per sapere che l’Italia se non importasse prodotti tessili cinesi e cibo da paesi a caso starebbe meglio?».

Una osservazione che non è sfuggita, specialmente su Twitter: