Qualche suggerimento per le vacanze di aprile

Sei in cerca di idee e di spunti su dove andare in vacanza ad aprile ?

Allora sei nel posto giusto, qui ti suggerirò tutti i luoghi migliori per trascorrere giorni indimenticabili da solo o in compagnia.

Aprile dolce dormire diceva qualcuno, io preferisco invece un motto che ho appena coniato: aprile dolce viaggiare.

Amo questo mese e non solo perché festeggio il mio compleanno, ma soprattutto perché si allungano le giornate, sboccia la primavera e il clima diventa tiepido, anche se di contro inizio a starnutire come un pazzo sopraffatto dall’allergia, ma questo è un altro discorso con cui non voglio tediarti e che riguarda me, i fazzoletti e gli antistamici.

Ma veniamo al dunque,

dove andare in vacanza ad aprile.

È arrivato il momento di tornare tranquillamente a visitare le capitali europee. Al Nord non farà ancora caldissimo ma non si patirà nemmeno il freddo invernale. Quindi via libera per l’intramontabile Parigi, per la meravigliosa Londra, per la magica Praga, per l’elegantissima Vienna, per le vivaci Dublino , Madrid e Barcellona (che però capitale non è), per la moderna Berlino, per la storica Atene e per la frizzante Lisbona.

Ti suggerisco in particolar modo le città olandesi di Amsterdam e Utrecht perché, a poca distanza da loro, sarà possibile visitare il Parco Keukenhof, il più grande parco dei tulipani al mondo.

Aprile è anche il mese perfetto per visitare l’Andalusia, soprattutto durante la Semana Santa (Settimana Santa di Pasqua) quando le città si animeranno delle suggestive processioni tra sacro e profano. Soprattutto a Siviglia in cui la Semana Santa è considerata come è il più importante avvenimento della tradizione religiosa e folkloristica. Meravigliose anche le città di Granada e di Cordoba, con le loro influenze arabe che ti trasporteranno nelle atmosfere da Mille e Una Notte.

Rimanendo in Italia potresti andare in Sicilia, e con un pizzico di fortuna riuscire a fare anche il bagno nel suo meraviglioso mare. Anche Roma, Firenze, Napoli e Venezia meritano particolarmente in questo periodo. Ti ricordo poi che che durante la prima domenica del mese sarà possibile entrare gratis nei musei statali e in qualche museo comunale.

Sei hai voglia di mare potresti invece optare per le isole Canarie (v. cosa vedere a Tenerife) o per Malta, in cui il clima ti permetterà sicuramente di fare il tuo primo bagno della stagione.

Hai sempre sognato di volare in America? C’è New York che ti aspetta con i suoi grattacieli, con i suoi musei, con i suoi spettacoli e con quella sua vivacità in perfetto stile da film americano.

Se cerchi climi più caldi c’è invece la meravigliosa California con le splendide città di San Francisco, di San Diego e di Los Angeles, e con i suoi parchi nazionali di Yosemite, di Joshua Tree e della mitica Death Valley, facendo magari un salto nella folle Las Vegas. O anche la Florida con Miami e le isole Keys.

Non molto distante da Miami c’è poi la stupenda Cuba con quel suo fascino orgoglioso e decadente, tra città coloniali e natura incontaminata.

Rimanendo nella zona dei Caraibi ci sono anche posti favolosi come la Repubblica Dominicana, le Bahamas, Antigua e Barbuda o Aruba.

Se cerchi mari esotici dove vivere momenti di estremi relax ci sono poi le Seychelles o le Maldive, o Mauritius e la costa Maya del Messico per un giusto compromesso tra relax ed escursioni.

Spostandoti in Oriente potresti fare un pensierino alla Thailandia, al Vietnam, al Giappone o alle più vicine Dubai o Giordania con la sua mitologica Petra, la città scolpita nella roccia.

Ti sei fatto un’idea su dove andare in vacanza ad aprile?

Mi auguro di sì, in qualsiasi posto andrai ricordati sempre di sintonizzare gli occhi con il cuore, e vedrai tutto sotto una nuova luce, anche la tua vita.