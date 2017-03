Il sindaco di Londra Sadiq Khan: «Che garanzie diamo ai cittadini Ue dopo la Brexit?» | VIDEO

«Sono deluso dal fatto che il primo ministro non abbia dato alcuna garanzia ai 3.3 milioni di cittadini dell’UE che attualmente vivono in Gran Bretagna». Il sindaco di Londra Sadiq Khan ha lanciato un video after Brexit e si chiede che fine faranno e che garanzie avranno i cittadini Ue nel Regno Unito. «Ci sono circa un milione di cittadini europei che studiano, vivono e lavorano a Londra. Sono londinesi e non meritano di essere lasciati nel dubbio se saranno in grado di continuare a vivere qui o no». «Il primo ministro ha detto che questa sarà presto una priorità. Si tratta di persone – non merce di scambio – e questa è stata un’occasione mancata per dimostrare un approccio di buona volontà e amicizia».

guarda il video: