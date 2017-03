L’app che ti fa guadagnare se ti sposti a piedi, in bici o in bus (ma solo a Bologna)

Guadagnare sconti e buoni spesa semplicemente spostandosi a piedi, in bici o in bus, preferendo un percorso ecologico ad uno meno sostenibile. Non è uno scenario surreale, ma perfettamente realizzabile, a Bologna, la città dove la mobilità è sempre al centro dell’attenzione dei cittadini e diventa spesso anche oggetto di scontro politico.

A BOLOGNA GUADAGNI SCONTI CON APP (SE TI SPOSTI A PIEDI O IN BICI)

Grazie al programma denominato ‘Bella mossa’ lanciato dall’agenzia comunale e della Città metropolitana per la mobilità e il trasporto pubblico locale (Srm, Reti e Mobilità) dal primo aprile è possibile accumulare punti lasciando moto e auto in garage. All’iniziativa si può partecipare singolarmente o come membri della squadra della propria azienda. Bisogna innanzitutto scaricare l’app ‘betterpoints’, poi iscriversi al programma e infine accumulare ‘puntimobilità’. Ogni volta che il partecipante sceglie di non prendere moto o auto, deve indicare il mezzo ecosostenibile scelto e poi mettersi in marcia lungo un percorso che verrà certificato dal Gps. Lo spostamento dovrà essere effettuato a piedi, in bici, autobus, treno, car-sharing o car-pooling. Il programma ‘Bella mossa!’ offrirà dei premi diversi a seconda della soglia punti raggiunta. Si passa dal buono spesa da sfruttare al supermercato agli sconti in negozi e botteghe aderenti. L’iniziativa di promozione della mobilità sostenibile sarà attiva dal primo aprile fino al 30 settembre. ‘Bella Mossa’ è cofinanziata dal progetto europeo Empower, di cui Bologna è Città Pilota, e coordinata a livello locale dall’agenzia Srm.

(Foto da archivio Ansa)