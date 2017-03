Federica Sciarelli ha reagito in modo furioso, suscitando l’apprezzamento degli spettatori di Chi l’ha visto?, alla telefonata di un falso testimone dell’omicidio di Emanuele Morganti. Chi l’ha visto? ha affrontato il caso di cronaca di Alatri, su cui gli inquirenti stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica e le responsabilità della morte del giovanissimo Emanuele Morganti.

Come si vede nel video, Federica Sciarelli chiede immediatamente alla persona che ha telefonato a Chi l’ha visto? se è un testimone dell’omicidio di Emanuele Orlandi, ed è insospettita dalla richiesta di anonimato. L’uomo che ha chiamato in diretta TV continua il suo racconto, un po’ incerto, e la conduttrice intuisce che si possa trattare di Michele Caruso, un mitomane che da tempo telefona alle radio romane così come alle trasmissioni televisive. Federica Sciarelli intima alla persona alla cornetta di interrompere la comunicazione, e quando questi prosegue, dice che se è Michele Caruso sarà querelato. La conduttrice chiude la telefonata dicendo al presunto Michele Caruso di farsi curare. Normalmente Michele Caruso chiama le trasmissioni calcistiche parlando delle partite giocate da Roma e Lazio. Il millantatore si presenta abitualmente come Caruso Michele da Colli Aniene, e nell’etere capitolino ha raggiunto una discreta celebrità con le sue telefonate. Lo stalker aveva già tentato di intervenire a Chi l’ha visto? nel 2015, ma era stato già all’epoca fermato da Federica Sciarelli durante la trasmissione. Ora, dopo probabilmente altri numerosi tentativi, la redazione l’ha fatto passare in diretta TV in merito al caso di Emanuele Morganti. Federica Sciarelli si è però accorta in pochi secondi di chi fosse, suscitando una reazione entusiastica di apprezzamento sui social media.