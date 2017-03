Neonata morta abbandonata in spiaggia a Monopoli, fermata la madre

Un fermo di indiziato di delitto con l’accusa di omicidio volontario è stato eseguito ieri pomeriggio nei confronti di una ragazza di 23 anni di Castellana Grotte, in provincia di Bari. Secondo gli investigatori la giovane sarebbe la mamma della neonata abbandonata su una spiaggia di Monopoli, sempre in provincia di Bari, lo scorso 15 febbraio e morta poche ore dopo mentre era ancora nella sabbia. Il corpo della piccola venne ritrovato il 16 febbraio, nascosto sotto sabbia e ghiaia sul litorale, in zona Cala Monaci, da alcuni turisti tedeschi.

NEONATA MORTA ABBANDONATA, CORPO NASCOSTO SOTTO SABBIA E GHIAIA

La 23enne attualmente si trova in carcere a Trani ed è in attesa dell’interrogatorio di convalida. Ad accertare l’identità della ragazza sono state le indagini della Polizia, coordinate dal pm Giuseppe Dentamaro. Indagini che vanno avanti per capire il movente del gesto di cui la giovane è accusata e se vi siano altre responsabilità. Dall’autopsia è emerso che la bambina, ribattezzata dagli agenti Chiaraluna, era nata da alcune ore quando era stata abbandonata.

(Immagine da Google Streen View: una spiaggia in località Cala Monaci a Monopoli, Bari)