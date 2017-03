Cosa è «Kena», l’operatore mobile low cost di Tim

Secondo quanto anticipato dal Sole 24 Ore Tim lancerà Kena Mobile, l’operatore mobile virtuale (Mvno). Nei giorni precedenti l’ad Flavio Cattaneo ha spiegato: «Abbiamo già fatto i test e siamo pronti a partire con un servizio no frills. Essendo noi l’ex monopolista della telefonia, vogliamo passare dalla difesa delle quote di mercato all’attacco».

Le tariffe di Kena Mobile

Si tratterebbe di tre pacchetti mensili. “Kena Voce” a 3,99 euro ogni 30 giorni, con a disposizione 1.000 minuti di chiamate verso tutti i numeri nazionali (senza costo di attivazione); “Kena Internet” a 3,99 euro ogni 30 giorni, con a disposizione 4 Giga di traffico internet in 3G (non è previsto al momento il 4G), attivazione di 9 euro; “Kena Digital” a 9,99 euro ogni 30 giorni con a disposizione 600 minuti, 6 Giga di traffico internet (su rete 3G) e 100 Sms.

La nuova Sim può essere acquistata online su kenamobile.it, via call center o in alcuni punti vendita. I negozi monomarca in questo primo momento – spiega il quotidiano – sono otto. Le schede potranno essere acquistate anche in negozi multibrand. E il numero verde per l’assistenza è l’181.