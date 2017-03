Sinistra Italiana organizza partita di calcetto davanti all’ufficio di Poletti | VIDEO

guarda il video:

(Teresa Ciliberto / alaNEWS)

«L’ennesima battuta del campione delle battute – afferma Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana – La verità è che in questa battuta c’è un pezzo di storia del Paese, un modo in cui le classi dirigenti guardano la società italiana e i giovani di questo paese. Quella società che dice ai giovani ‘chiusi, schizzinosi. Non avete voglia di lavorare, il problema è vostro’. La verità è tutta un’altra – continua – in questo Paese il lavoro non c’è e non si trova, e quando si trova, come dice Poletti, lo si trova solo per le relazioni invece che per il proprio percorso formativo, il proprio curriculum e il merito».

