Amici 16: Morgan sbrocca con Mike Bird. «Non sai un c**** di musica»

Scontro nel talent show Amici di Maria De Filippi. Ieri, sui social del programma, è apparso il video del litigio tra Mike Bird e il direttore artistico Morgan. Il ragazzo si è lamentato per la canzone assegnata, del maestro Sergio Enrdrigo: “Ci vuole un fiore”.

Morgan: Chi ha scritto la musica di “Ci vuole un fiore”?

(Mike borbotta)

Morgan: Sergio Endrigo, mi dici un’altra canzone che ha scritto Sergio Endrigo?

(secondi di pausa)j

Mike: Ma perché dev..

Morgan: Perché non sai un c*** di musica, ecco perché. Io sto lavorando per te? Ma te chi sei? Sei veramente nessuno ma perché la formica vale più di te, perché la formica si rende conto di quello che è….tu no. Tu mi stai insultando con il tuo atteggiamento