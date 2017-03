Shalpy, il nome del cantante Giovanni Scialpi, è stato aggredito a Roma. L’artista ha denunciato sui suoi profili social di esser stato riconosciuto per strada, insultato con un termine denigratorio verso gli omosessuali, e poi preso sputi. Questa è la cosa che ha ferito di più Shalpy, come rivelato da egli stesso in un tweet successivo a quello della denuncia dell’episodio.

Oggi uno camminando per per la strada riconoscendomi a detto sottovoce frocio mi ha sputato addosso #trauma subito legge contro #omofobia pic.twitter.com/6gwklkwHYW — SHALPY (@scialpi) 28 marzo 2017

La cosa peggiore non è stato ‘ frocio’ ma lo sputo subito dopo @gayweho @GayMiamiBeach @rencontreslgbt — SHALPY (@scialpi) 28 marzo 2017

Il cantante ha espresso la sua sorpresa perché il fatto sia accaduto in una grane città come Roma in un commento su Facebook. Shalpy è un artista impegnato da molto tempo nella causa Lgbt. Nel 2015 il cantante si è sposato a New York col suo compagno, il suo manager Roberto Blasi dopo sei anni di fidanzamento. I due avevano partecipato assieme a Pechino Express, mostrandosi assieme anche per sostenere la lotta per l’uguaglianza delle coppie gay.