Omicidio-suicidio a Santa Maria Capua Vetere, trovati morti marito e moglie

Omicidio-suicidio in provincia di Caserta. Alle 3 di notte, a Santa Maria Capua Vetere, dopo una segnalazione arrivata alla Centrale Operativa della locale compagnia dei carabinieri, i militari dell’Arma sono intervenuti in via Eugenio Della Valle, dove hanno trovato un uomo di 79 anni, Gennaro Merola, riverso a terra e ormai morto dopo essersi lanciato dal balcone della propria abitazione al primo piano.

OMICIDIO-SUICIDIO SANTA MARIA CAPUA VETERE, MORTI MARITO E MOGLIE

All’interno della casa, nel letto, il cadavere della moglie, Gerarda Di Pietro, 77 anni. La donna al volto aveva evidenti lesioni causate da un probabile corpo contundente. Sono in corso le indagini.

(Foto da archivio Ansa)