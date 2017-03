I Fatti Vostri, Adriana Volpe e Giancarlo Magalli hanno litigato in diretta TV. Un episodio di grave imbarazzo verificatosi durante la trasmissione, con tanto di ripetuti insulti rivolti dal conduttore visibilmente infastidito. Come si vede nel video, Giancarlo Magalli aveva fatto una battuta sulla sua età ormai avanzata, esagerando gli anni che aveva, quando Adriana Volpe ha rivelato quella corretta. Il conduttore ha prima riposto piccato, dicendo alla Volpe di andare a prenderla in saccoccia, per poi definirla prima strega e poi una rompipalle. La reazione di Giancarlo Magalli ha lasciato in imbarazzo Adriana Volpe, stupita per parole così pesanti rivolte durante la diretta de I Fatti Vostri. Ecco la trascrizione del dialogo del video

Giancarlo Magalli: E comunque la terza età si è spostata, sappiatelo, e io ne sono ampiamente fuori. Ormai è oltre i 75 anni. Adriana Volpe: A luglio non fai settanta anni? È un bel traguardo. Giancarlo Magalli: Pijatela in saccoccia te e quelli che non dicono l’età che c’hai te, strega. Ma fasse l’affari tuoi, no eh? Proprio non è capace. Vabbeh, te ne fai 44 e allora? Adriana Volpe: Ma perché te la prendi scusa? Giancarlo Magalli: Ma perché sei proprio una rompipalle, andiamo

Foto copertina: Screenshot di Rai Replay