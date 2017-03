Omicidio Alatri: rissa tra due gruppi amici di Emanuele Morganti

Botte, parabrezza delle auto distrutti, calci e pugni alle macchine. Due gruppi si sono scontrati al bar Angel di Tecchiena di Alatri, si trattava di amici di Emanuele Morganti. A riferirlo Repubblica Roma.

OMICIDIO ALATRI: RISSA AL BAR TRA AMICI DELLA VITTIMA

Un gruppo voleva farsi giustizia da solo ed era in cerca degli indagati, mentre l’altro ha cercato in ogni modo di fermare i ragazzi. La situazione si è tranquillizzata solo grazie al tempestivo intervento dei carabinieri di Alatri che con tre pattuglie sono arrivati sul posto. Il bar è il punto di ritrovo degli amici di Emanuele e soprattutto è di proprietà della madre di Gianmarco, il ragazzo che venerdì notte ha cercato in ogni modo di strappare l’amico Emanuele dal pestaggio.

OMICIDIO ALATRI: NESSUN AVVOCATO DELLA ZONA SI PRENDE IN CARICO LA DIFESA DEI DUE RAGAZZI FERMATI

La situazione in città è tesa e le famiglie dei due giovani fermati hanno lasciato il paese. Ancora – spiegano le agenzie- non si riescono a trovare in città avvocati difensori per i due giovani. In parte per rispetto alla famiglia della vittima e sopratutto, per evitare ritorsioni. Intanto il pm ha chiesta la convalida dei fermi di Mario Castagnacci (26) e di Paolo Palmisani (19), i due giovani coinvolti nell’omicidio.

(Foto ANSA/Facebook)