Perché ci deve esser solo un color carne per la lingerie? L’azienda “Target” ha deciso di lanciare una linea adatta a tutte le etnie con declinazioni caramello, cacao, beige-miele e mocaccino. E le modelle indossano qualsiasi taglia: incluse quelle più formose. La scelta è diventata virale finendo su alcuni media stranieri, tra cui il Daily Mail.

TARGET E IL DILEMMA DEL COLOR NUDE: COME CAMBIA LA MODA COI TEMPI

Per anni, qualsiasi tonalità descritto come ‘nude’ andava bene solo per persone dalla carnagione chiara. Ora però, con il passare degli anni e il cambiare delle mode, esistono tante tonalità per la propria pelle.

Il maestro delle calzature Christian Louboutin, ad esempio, ha ampliato la sua tavolozza nude a sette colori, adattando i suoi vertiginosi tacchi a tutte le donne del mondo.