Chef Rubio sfotte Fedez su Twitter, J-Ax risponde: «E i c… tuoi non li tenevi? Sparati»

«E i c… tuoi nello zaino non li tenevi? Sparati». J-Ax difende così, senza mezze misure, l’amico Fedez dai tweet velenosi di un altro personaggio famoso, Chef Rubio, che su Twitter ha preso in giro il rapper di ’21 grammi’ e ‘Magnifico’. La scintilla che ha innescato l’aspro botta e risposta sul social network è stata la lunga intervista rilasciata da Fedez al Corriere della Sera pubblicata due giorni fa. Nell’intervista il cantante si è raccontato rivelando alcuni particolari della sua infanzia e dell’adolescenza. E ha spiegato anche l’episodio, raccontato nel suo libro ‘FAQ. A domanda rispondo’, della pistola portata nello zaino.

CHEF RUBIO SFOTTE FEDEZ, J-AX ATTACCA CHEF RUBIO

«Io – è stato il commento postato da Chef Rubio domenica su Twitter – nello zaino c’avevo la pizza bianca, mi madre non me dice quello che devo fa da circa 20 anni, e me vesto come cazzo me pare». «E i cazzi tuoi nello zaino non li tenevi? Sparati #bastabullismo su Fedez», è stata la risposta stamane di J-Ax. La replica del cuoco: «E poi te cascano i cojoni quando nella stessa frase trovi bullismo e sparati. Davvero avete un seguito? Se me li affidate me li accollo io». J-Ax: «Per essere uno che fa lo chef sei proprio un morto di fama».

«Grazie per il traffico – la replica di Chef Rubio – ora però pausa pranzo ve prego… schiscetta, birretta e si vola #baciaipupi».

Un’altra risposta di J-Ax non si è fatta attendere: «Quando uno è un figlio di papà con un team di autori che lavora per farti sembrare del popolo ma alla fine sei una #pussy #pussywished».

