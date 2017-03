WhatsApp ha una nuova novità in cantiere: sarà possibile, per due minuti di tempo, per cancellare i messaggi inviati. A patto però che il destinatario non l’abbia ancora letto.

LEGGI ANCHE: > WHATSAPP 11 COSE CHE NON SAPEVI DI POTER FARE

LEGGI ANCHE: > WHATSAPP DESKTOP

WHATSAPP PERMETTE DI CANCELLARE I MESSAGGI INVIATI ENTRO DUE MINUTI

Finora si tratta di una sperimentazione beta, ma presto l’app di messaggistica istantanea permetterà la cancellazione dei messaggi inviati solo se ovviamente il destinatario non li ha ancora letti. Per ora si possono eliminare i messaggi inviati solo sul proprio device ma chi li riceve li avrà comunque. Ad annunciare l’importante novità è l’account Twitter WAbetaInfo, che di solito fornisce anticipazioni sulla società statunitense.

(foto via Fb WhatsApp)