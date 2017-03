La banda che voleva rubare la salma di Enzo Ferrari

Una banda criminale dedita al traffico di droga e di armi fra la Sardegna e il Nord Italia che progettava il furto a scopo di estorsione della salma del costruttore automobilistico Enzo Ferrari. L’hanno sgominata i carabinieri del Comando provinciale di Nuoro. I militari hanno eseguito oggi 34 ordini di custodia cautelare e numerose perquisizioni, disposte dal gip di Cagliari su richiesta della Direzione distrettuale antimafia.

BANDA PROGETTAVA FURTO DELLA SALMA DI ENZO FERRARI

All’opera 300 militari supportati da unità cinofile, elicotteri, uomini del Reggimento paracadutisti Tuscania e dello Squadrone eliportato Cacciatori di Sardegna. L’associazione a delinquere sarebbe radicata ad Orgosolo, in provincia di Nuoro, ed avrebbe compiuto reati anche nel nord Italia, in particolare in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana. Il sodalizio era dedito anche a reati contro il patrimonio. Fra i tanti progetti criminali della banda criminali c’era anche la realizzazione di rapine a portavalori, istituti di credito e negozi. Gli inquirenti hanno accertato che stava pianificando una rapina a mano armata. L’obiettivo dei malviventi era l’assalto ad un furgone portavalori o il caveau di un istituto di vigilanza privata.

(Foto: ANSA / AP Photo, File)